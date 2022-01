Familie Bridgerton ist zurück: Am 25. März geht die Historien-Romanze in die zweite Runde. Die Romanverfilmung war lange die erfolgreichste Serie von Netflix, erst das südkoreanische Drama "Squid Game" konnte im vergangenen Jahr die Adelsgeschichten vom Thron stoßen. Dieses Mal steht das Liebesleben von Anthony Bridgerton im Vordergrund.

Wie von "Bridgerton" gewohnt, wird es auch in der zweiten Staffel heiß hergehen: Zwischen Anthony und der selbstbewussten Kate Sharma, gespielt von Simone Ashley, sprühen die Funken. Doch ganz so einfach ist es mit dem Liebesleben nicht. Denn eigentlich soll Anthony sich ausgerechnet mit Kates Schwester Edwina vermählen. Für Anthonys Schwester Daphne (Phoebe Dynevor) gab es in der vergangenen Staffel ein Happy End. Sie wird auch in der zweiten Staffel ihrem Bruder zu Seite stehen - nicht jedoch ihr Ehemann und Fan-Liebling Herzog Simon, gespielt von Regé-Jean Page. Der Schauspieler entschied sich, die Serie zu verlassen. Die verbleibenden Bridgerton-Männer geben sich alle Mühe, den Verlust auszugleichen.

Viel Sex, diverses Casting: "Bridgerton" sorgt für Diskussionen

Neben der Sex-Szenen ist "Bridgerton" auch für das bewusst auf Diversität setzende Casting der Darsteller und Darstellerinnen bekannt. So sorgte eine schwarze Königin in der letzten Staffel für viel Diskussion. In der Romanvorlage von Autorin Julia Quinn heißen die Sharma-Schwestern übrigens Sheffield und sind weiß - bei Netflix wird daraus der Name Sharma, passend zur indischen Abstammung der Schauspielerinnen.

Ein Wiedersehen wird es auch mit Nicola Coughlan alias Penelope Featherington und Claudia Jessie als Eloise Bridgerton geben. Die Freundinnen sorgten in Staffel eins für Humor in der Show. Und natürlich dürfen auch die intrigante Prudence Featherington und ihre Töchter nicht fehlen. Erste Bilder zeigen, dass es optisch in der zweiten Staffel ebenso opulent weitergeht wie zuvor.