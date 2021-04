Die nächste Staffel "Bridgerton" muss ohne Herzog Simon auskommen: Der Schauspieler Regé-Jean Page hat seinen Ausstieg aus der Netflix-Serie verkündet. Über die Gründe dahinter spekuliert halb Hollywood.

Diese Mitteilung sorgte für Aufregung bei vielen Fans der Netflix-Serie "Bridgerton": Hauptdarsteller Regé-Jean Page wird in der zweiten Staffel nicht mehr mit dabei sein. "Wir verabschieden uns von Regé-Jean Page, der den Herzog von Hastings so großartig gespielt hat. Wir werden Simons Anwesenheit auf dem Bildschirm vermissen, aber er wird immer ein Teil der Bridgerton-Familie sein", hieß es in einem Beitrag von Netflix auf Instagram. Die zweite Staffel konzentriert sich nun - wie auch die Romanvorlage - auf das Liebesleben des ältesten der Bridgerton-Söhne, Lord Anthony.

Von Anfang an hatte Page deshalb nur für eine Staffel einen Vertrag unterschrieben, doch die weibliche Hauptdarstellerin Phoebe Dynevor wird weiterhin als Daphne Bridgerton zu sehen sein. Warum also verlässt Page die erfolgreiche Netflix-Produktion? Darüber spekuliert momentan halb Hollywood.

Netflix soll dem "Bridgerton"-Star ein Angebot gemacht haben

Er habe genau die kurze Zeitspanne von Anfang an interessant gefunden, sagte Page nun über die Gründe für seinen Ausstieg. "Es ging um eine Geschichte für eine Staffel. Sie würde einen Anfang, eine Mitte und ein Ende haben. Das fand ich spannend, es hat sich wie eine limitierte Serie angefühlt. Ich durfte reinkommen, meinen Teil beitragen und dann würde die Familie Bridgerton weiterziehen", so Page zu "Variety". Keiner konnte ahnen, dass "Bridgerton" zur erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten werden würde. Und Regé-Jean Page deshalb zum neuen Liebling der Stunde in Hollywood - nicht zuletzt auch wegen der zahlreichen Nacktszenen, die seine Fans in Wallungen brachte. Kurzzeitig wurde der Brite, gepusht von Fan-Bitten im Netz, sogar als neuer Bond-Darsteller gehandelt. Kein Wunder also, dass auch Netflix weiter von seiner Beliebtheit profitieren wollte.

Denn ein weiterer Branchendienst weiß zu berichten, dass es zwar stimmt, dass Page nur für einen Staffel unterschrieben hatte. Trotzdem soll es ein lukratives Angebot gegeben haben. So soll Page drei bis fünf Gastauftritte in der Serie für 50.000 Dollar pro Episode abgelehnt haben. Der 31-Jährige, so heißt es aus seinem Umfeld, wolle sich ganz und gar auf seine Film-Karriere konzentrieren.

Ob seine Strategie aufgeht? Gerade stand er für einen Netflix-Film mit Hollywoodgrößen wie Chris Evans, Ryan Gosling und Ana de Armas vor der Kamera, danach steht eine Blockbuster-Produktion an. Doch Page wäre auch nicht der erste Serien-Liebling, der ohne die Fan-Unterstützung auf die Nase fällt. Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel "Bridgerton" haben jedenfalls gerade in London begonnen - ohne ihn.

Quellen: Variety, The Hollywood Reporter, Page Six

