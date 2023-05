von Eugen Epp Calyn Thompson, Nachrichtenmoderatorin eines US-Lokalsenders, wandte sich in eigener Sache an die Zuschauer: Sie berichtete von ihrer Brustkrebsdiagnose. Die Journalistin hofft, damit andere Menschen zur Vorsorge zu motivieren.

"Jeden Tag bringen wir Ihnen Geschichten von anderen Menschen ins Haus. Aber selten sind wir selbst die, um die es in den Nachrichten geht." Mit diesen Worten leitet Calyn Thompson einen sehr ungewöhnlichen Teil der Sendung "Today In Iowa" ein, die sie beim US-Lokalsender WHO13 moderiert. Dann spricht die 28 Jahre alte Journalistin über ein sehr persönliches Thema: Sie ist an Brustkrebs erkrankt.

"Im vergangenen November ist bei mir Brustkrebs diagnostiziert worden. Meine Ärzte sind aber zuversichtlich, dass die Krankheit heilbar ist", eröffnete Thompson den Zuschauer:innen. Ihr laufen die Tränen über die Wangen, während sie erzählt, dass sie bereits sechs Chemotherapien hinter sich hat. "Es war ein großer Schock", sagt die Moderatorin rückblickend über die Diagnose. "Ich brauchte mehrere Wochen, um es zu verarbeiten."

Brustkrebs-Diagnose: TV-Moderatorin fordert zu Vorsorgeuntersuchungen auf

Zwei Wochen nach ihrem 28. Geburtstag erhielt Calyn Thompson die Hiobsbotschaft. "Ich habe gelernt: Krebs diskriminiert nicht", erklärt sie in ihrer Live-Sendung. Unabhängig von Alter und Geschlecht könne es jeden und jede treffen. Deshalb habe sie sich dazu entschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie wolle auf die Krankheit aufmerksam machen und darauf, wie wichtig es sei, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.

"Wenn ich nur einer Person helfen kann, war es das wert", so Thompson, die sich Ende Mai einer Operation unterziehen wird. Danach will sie wieder auf den Bildschirm zurückkehren. Allein in Deutschland erkranken jedes Jahr nach Angaben der Deutschen Krebshilfe deutlich mehr als 60.000 Frauen an Brustkrebs, es ist die häufigste Art der Krebserkrankung hierzulande. In vielen Fällen kann die Krankheit allerdings behandelt werden, insbesondere, wenn sie frühzeitig erkannt wird. Oder wie es Calyn Thompson ausdrückt: "Früherkennung rettet Leben."

Quellen: WHO13 auf Youtube / Deutsche Krebshilfe

Brustkrebs, Chlamydien, HPV Welche Vorsorgeuntersuchungen für Frauen wirklich sinnvoll sind 1 von 14 Zurück Weiter 1 von 14 Zurück Weiter Beim Allgemeinarzt oder Internisten: Der Gesundheits-Check-up ab 35

Der Arzt fragt nach Beschwerden, Lebensstil und Krankheiten in der Familie, horcht Lunge und Herz ab, prüft Haut, Gelenke und Reflexe, misst Blutdruck und Puls. Im Blut werden Gesamtcholesterin und Blutzucker, im Urin das Eiweiß Albumin, rote und weiße Blutkörperchen, Nitrit und Glukose bestimmt.

Für wen angeboten? Für alle ab 35 Jahren.

Bewertung: Die Tests erkennen keine Krankheiten, sondern liefern nur erste Hinweise (z. B. auf Arteriosklerose oder Diabetes). Daraus lassen sich Konsequenzen ziehen, auch um spätere Krankheiten zu verhindern. Jüngere Studien weisen allerdings darauf hin, dass Menschen, die diesen Check absolvieren, im Schnitt nicht länger leben oder seltener erkranken.

Was folgt, wenn der Arzt etwas findet?

Diverse Folgeuntersuchungen, etwa Analyse weiterer Blutwerte, EKG, EEG. Mehr

Sehen Sie in der Fotostrecke: Nicht nur zum Arzt gehen, wenn es irgendwo kneift. Wer möglichst lang und gesund leben möchte, sollte Vorsorgeuntersuchungen fest einplanen. Doch welche Vorsorge ist wirklich sinnvoll? Wir haben die Angebote für Frauen genauer unter die Lupe genommen.