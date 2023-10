von Julia Mäurer Sie war die dienstälteste Moderatorin bei den "Tagesthemen": Nach 16 Jahren hört Caren Miosga auf. Seit ihrer ersten Sendung im Jahr 2007 lieferte die 54-Jährige einige legendäre Fernsehmomente. Diese sechs Auftritte gehören dazu.

Am 16. Juli 2007 hat sie angefangen, am 5. Oktober 2023 war nun Schluss: Journalistin Caren Miosga verabschiedet sich von den "Tagesthemen". Am Donnerstagabend moderierte die 54-Jährige ihre letzte Sendung. Langjährige Kollegen wie Jens Riewa und Ingo Zamperoni würdigten Miosgas Arbeit sowie ihre "unendliche Sympathie und Empathie". "Du hast unsere Seele tanzen lassen", sagte Riewa. Tatsächlich hat Miosga während ihrer 16 Jahre bei den "Tagesthemen" für einige legendäre Momente gesorgt.

Caren Miosga barfuß auf dem Studiotisch

Zu den einprägsamsten Auftritten von Caren Miosga gehört ihre Moderation anlässlich des Todes von Schauspieler Robin Williams im August 2014. Zum Ende der Sendung stand sie plötzlich barfuß auf dem Tisch und sagte: "Mit dieser Geste verneigen wir uns vor einem der größten Schauspieler. O Captain! My Captain!" Sie ahmte damit eine der bekanntesten Szenen aus Williams' Film "Der Club der toten Dichter" nach. In dem Streifen spielte Williams einen Lehrer, der Ende der fünfziger Jahre seinen Schülern in einem US-Internat lehrte, selbstständig zu denken und die Welt auch aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Das sei eine Botschaft, die "auch uns Medienmenschen ganz gut zu Gesicht steht", sagte Miosga in einem ARD-Interview zu ihrem Abschied. Die Idee dazu hatte allerdings nicht sie, sondern ein Redakteur aus ihrem Team. "Wir hatten ein bisschen Glück, dass niemand im Studio war, der ein großer Bedenkenträger gewesen wäre und gesagt hätte, das ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich. Es war ein Team da, das Lust hatte, das sofort umzusetzen", verriet Miosga.

Interview mit Clueso während der Corona-Pandemie

Die Situation der Kultur- und Musikbranche während der Corona-Pandemie beschäftigte auch die "Tagesthemen". Im Herbst 2020 traten Die Ärzte in der Nachrichtensendung auf, ein Jahr später empfing Caren Miosga den Sänger Clueso. Zu Beginn der Sendung sang er einen Song, begleitet von einem Pianisten und einem Saxophonisten. Im Interview mit Miosga sprach er über seine persönliche Situation als Künstler während der Corona-Pandemie und kritisierte die Aktion "#allesdichtmachen". Die war im Frühjahr 2021 von mehreren Künstlern um die Schauspieler Volker Bruch und Jan Josef Liefers als Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung initiiert worden. "Ich hab's nicht kapiert. Vielleicht hätte man dazu einen kleinen Beipackzettel liefern müssen. Das ist ein sensibles Thema und man muss es auch sensibel behandeln. Ich fand's nicht schlau", sagte Clueso.

"Guten Abend, Frau Slomka"

Zu den lustigsten Momenten in Caren Miosgas "Tagesthemen"-Karriere gehört ein Interview mit Wolfang Ischinger aus dem Januar 2022. Ischinger war damals Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und sollte in einer Schalte mit Miosga über den sich zuspitzenden Ukraine-Konflikt sprechen. Nachdem sie ihn begrüßt hatte, antwortete Ischinger: "Guten Abend, Frau Slomka". Sie versuchte den Fauxpas aufzuklären und erklärte: "Miosga heiße ich. Macht nichts." Doch Ischinger ließ sich nicht beirren und nannte Caren Miosga während des gesamten Interviews weiterhin Frau Slomka, wie ihre ZDF-Kollegin Marietta Slomka vom "heute journal". Im Interview mit der ARD verriet Miosga jetzt, dass sie sich damals extrem zusammenreißen musste, um "sich vor Lachen nicht in die Hose zu machen". Wolfgang Ischinger habe sich später bei ihr entschuldigt und Blumen geschickt.

"Tagesthemen" aus Kiew

Im August 2022 sendete das Erste eine besondere "Tagesthemen"-Ausgabe: Caren Miosga begrüßte die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht aus dem Studio in Hamburg, sondern aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Anlass war der Unabhängigkeitstag der Ukraine und der damals auf den Tag genau sechs Monate währende Krieg gegen Russland. Miosga und ihr Team waren zuvor durch das Land gereist und hatten unter anderem die Orte Butscha, Moschtschun und Irpin besucht. Mit der 45 Minuten dauernden Sendung wollten die "Tagesthemen" den Blick auf die Ukraine richten, "weil sich unsere Aufmerksamkeit in Deutschland nach einem halben Jahr dieses Konflikts wieder unseren eigenen Sorgen zuwenden zu scheint", sagte Caren Miosga. Für diesen Einsatz wurden sie und ihr Team kürzlich mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Information" ausgezeichnet.

Rekord von Ulrich Wickert eingestellt

Im vergangenen Jahr feierte Caren Miosga ein besonderes Jubiläum: Sie stellte den Rekord von "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert ein. Wickert hatte das Nachrichtenformat von 1991 bis 2016 präsentiert, also 15 Jahre. Miosga war nun ein Jahr länger im Einsatz. Im September 2022 erschien Wickert erneut im Studio und absolvierte einen Überraschungsauftritt. "Eine wichtige Meldung fehlt heute noch in dieser Sendung. Sie lautet: Hamburg, Rekord im Fernsehstudio gebrochen. Der ewige Rekordhalter im 'Tagesthemen'-Moderieren Ulrich Wickert, also ich, muss heute eine Niederlage einstecken", sagte der 80-Jährige und verkündete, dass Miosga ihn nun eingeholt habe. "So ist das Leben, aber ich werde es verkraften. Caren Miosga ist die beliebteste Moderatorin", sagte Wickert und trank zur Feier des Tages mit Miosga einen Schnaps.

Ernie und Bert zu Gast bei den "Tagesthemen"

Anfang dieses Jahres ließ Caren Miosga im "Tagesthemen"-Studio die Puppen tanzen. Um das 50-Jährige Jubiläum der deutschen Sesamstraße zu feiern, begrüßte sie die Figuren Ernie, Bert und Grobi. Während Ernie im Schlafanzug erschien, trat Bert mit Krawatte und Anzug auf. "Du weißt aber, dass man hier in diesem Studio nicht mehr unbedingt Krawatte tragen muss", sagte Miosga. Grobi übernahm die Rolle eines Putzmannes und spielte damit auf eine legendäre "Tagesschau"-Szene von Susanne Daubner an. Im Jahr 2000 verlas die Sprecherin die Nachrichten, während hinter ihr ein Putzmann durchs Bild lief.

Bei ihrem nun letzten "Tagesthemen"-Auftritt sagte Caren Miosga in Anlehnung an den neuen Literaturnobelpreisträger: "Jetzt geht es mir ein bisschen so wie einer Figur aus einem Jon-Fosse-Stück: Schwer, wehmütig, dass ich mich hier nach 16 Jahren verabschiede, aber natürlich auch gleichzeitig sehr froh, so lange Teil einer Redaktion gewesen zu sein, die jeden Tag aufs Neue versucht, diese Welt zu verstehen und diese auch für Sie verständlich zu machen." Ganz verzichten müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Miosga nicht: Sie wird ab dem kommenden Jahr Anne Will ablösen und die Talkshow am Sonntagabend in der ARD übernehmen. Auf Miosga bei den "Tagesthemen" folgt Moderatorin Jessy Wellmer.