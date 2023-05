Vor der anstehenden Fußball-WM hat Komikerin Carolin Kebekus zur musikalischen Unterstützung den WM-Song "Wir Ihr Alle Eins" aufgenommen.

Vom 20. Juli bis 20. August soll in Australien und Neuseeland die 9. Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen stattfinden. Die deutschen WM-Teilnehmerinnen erhalten im Vorfeld des Turniers Unterstützung von der beliebten Komikerin Carolin Kebekus. Sie hat am Donnerstag auf YouTube und in sozialen Netzwerken ihren WM-Song mit dem Titel "Wir Ihr Alle Eins" veröffentlicht.

Diese Nationalspielerinnen sind im Musikvideo zu sehen

Im dazugehörige Musikvideo sind neben Sängerin Kebekus auch die Vize-Europameisterinnen Lina Magull, Lea Schüller, Klara Bühl, Sydney Lohmann, Nicole Anyomi, Sophia Kleinherne und Sara Doorsoun zu sehen.

Auch die Ausgabe der "Carolin Kebekus Show" stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Fußball-WM der Frauen. So war die noch ausstehende Vergabe der Übertragungsrechte ebenso Thema wie die sogenannte "Viererkette der Probleme", mit der Fußballerinnen nach wie vor zu kämpfen haben: Bezahlung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Wertschätzung und der Mangel an Frauen in Funktionärsposten.