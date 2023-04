von Carsten Heidböhmer Es ist schon lange nicht mehr nur ein Nepp für alte Menschen: Esoterik boomt seit Längerem - auch bei Jugendlichen. Carolin Kebekus hat sich den Hype in ihrer Sendung vorgeknöpft - und einen guten Rat an ihre Zuschauer.

Carolin Kebekus blickt in die Kristallkugel: In der neuen Ausgabe ihrer Show hat sich die Comedienne mit Astrologie, Hexen und anderen "übersinnlichen Phänomenen" beschäftigt. Wer Kebekus kennt, weiß: Sie setzt sich für ein auf Wissenschaft und Aufklärung basiertes Weltbild ein. Esoterik ist ihr da ein Dorn im Auge.

Entsprechend scharf schießt sie in ihrem rund zehnminütigen Beitrag gegen jede Form von Hokuspokus. Was ihr besonders aufstößt: Wurde ein Thema wie Astrologie früher in speziellen TV-Sendern wie Astro-TV für eine ältere Zielgruppe popularisiert, sind es heute junge Menschen, die diesen Aberglauben verbreiten: "Wer jetzt aber denkt, das ist nur was für Ommas mit lila Haaren und 17 Katzen – nope. Mehr als die Hälfte der 18- bis 24-Jährigen glaubt an Sternzeichen. Die Gen Z steht voll auf Astrologie."

Auf auch in sozialen Medien macht dieser Hype die Runde: "TikTok ist voll mit Horoskopen, Chakra-Reinigungen und Tarot-Terror", echauffiert sich Kebekus. Und zeigt das Beispiel einer Heilstein-Verkäuferin, die sündhaft teure Edelsteine verkaufen wird. Hier wird sie für einen Moment ernst: "Hinter solchen Edelsteinen stecken oft ausbeuterische Machenschaften – die Dinger werden in Ländern wie Madagaskar unter miesesten Bedingungen aus dem Boden geholt", erklärt sie - und verweist auf eine Doku bei dem ARD-Jugendportal Funk.

Carolin Kebekus über die Gründe für den Esoterik-Hype

Die Comedienne zeigt auch absurde Trends wie Manifestieren: "Einfach irgendwas auf einen Zettel kritzeln oder wieder und wieder aussprechen... und dann passiert das! Echt jetzt!" Kebekus hat auch eine Erklärung für den aktuellen Hype von Esoterik: Menschen suchen in Krisenzeiten Halt - und manche landen dann bei der Astrologie. Einer Branche, die im vergangenen Jahr 800 Millionen Euro erwirtschaftet hat. "Klingt für mich so, als bereichern die sich daran, dass viele Menschen in Krisenzeiten Orientierung suchen."

Zum Ende der Nummer macht Carolin Kebekus ihren Zuschauern ein Angebot, das Antworten und Orientierung liefert - allerdings ohne das Geld aus der Tasche zu ziehen. "Und wir sagen direkt von vornherein ganz offen, dass das totaler Bullshit ist."

In ihrem Caroskop-Shop gibt es zum Beispiel den energetischen Heilstein "Ballaballa". Der schützt vor billiger Esoterik-Abzocke: "Immer, wenn ihr an Übersinnliches glaubt, führt ihr euch den in einer schnellen, ruckartigen Bewegung zum Zentrum eures Geistes." Was genau sie damit meint, demonstriert Kebekus zum Abschluss: Sie haut sich den Stein gegen den Kopf.

"Die Carolin Kebekus Show" läuft immer donnerstags um 22.50 Uhr im Ersten. Die Sendung ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar.