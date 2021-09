Sehen Sie im Video: Reality-Star Cathy Lugner pflegt ihre demente Oma – was sie dabei gelernt hat.













Hi, mein Name ist Cathy Lugner. Sie kennen mich, vielleicht. Aber wenn dann aus Reality-Formaten, vom Roten Teppich; häufig werde ich als It-Girl bezeichnet. Doch jedes Jahr stelle ich mich für drei bis vier Monate einer anderen Realität – so wie Millionen Menschen es auch tun: Ich pflege meine demente Oma Helene.

Normalerweise lebt sie in der Eifel und wird liebevoll von meiner Familie umsorgt, aber für mindestens ein Viertel Jahr hole ich sie zu mir nach Berlin. Ich will ihr etwas von der unendlichen Liebe zurückgeben, die sie mir geschenkt hat, als ich noch ein kleines Mädchen war.

Ich schaue in ihre Augen, die damals über mich gewacht haben, mich aber jetzt kaum noch erkennen. Ich halte Ihre Hände, die mir immer Halt gaben, die jetzt jedoch kaum noch greifen können. Ich kämme ihre Haare, so wie sie es damals tat, wenn sie mich in den Kindergarten brachte. Oh Gott, jetzt werde ich emotional. Ich bin für sie da. Rund um die Uhr. Und manchmal, wenn sie mich kurz anlächelt, dann habe ich das Gefühl, dass sie sich wieder ein bisschen erinnert. Für einen kurzen Augenblick. Dann sind wir beide glücklich.

Die Pflege von Angehörigen ist eine große Verantwortung. Aber sie gibt auch so viel. Als Enkelin ist es mir eine Herzensangelegenheit, meinen Teil dazu beizutragen, dass meine Oma bis zum Ende ein würdevolles Leben hat. Nicht jeder kann Pflege komplett übernehmen. Aber ein bisschen Zeit und Zuwendungen schenken, das sollte doch möglich sein.

Traut Euch! Eure Cathy.

Mehr