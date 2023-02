von Christina Klein Ene, mene, muh, und raus bist du: So schmeißt Cheyenne Ochsenknecht im Reality-TV-Format potenzielle Konkurrenz für ihren Verlobten Nino aus dem Kopf und ist wieder einen Schritt näher an ihrer Traumhochzeit.

Wackel, wackel, wackel so begeben sich in der zweiten Folge von "Diese Ochsenknechts" Cheyenne und Nino in Begleitung ihrer kleinen Tochter Mavie zum Trauring-Spezialisten. Eigentlich stellt sich Cheyenne einen richtigen Klunker vor, aber möchte gleichzeitig auch, dass die Eheringe zusammenpassen. Eine schwierige Situation, doch die Tochter von Uwe und Natascha Ochsenknecht ist in so mancher Hinsicht unkomplizierter, als man zuerst denken könnte. So auch bei der Partnerwahl.

"Also ich würde dem Nino nie fremdgehen und er mir auch nicht" – aus dem Off, wie es so manches Mal im Leben ist, erklingt eine Stimme: "Wenn Johnny Depp in jungen Jahren vor dir stehen würde?" – Cheyenne sofort: "Neeeein", der Mann aus dem Off, der zum Produktionsteam gehört, legt nach: "Brad Pitt?", sie umgehend: "Nope." Und auch das Angebot: "Beide zusammen?" lehnt die 22-Jährige ab.

Wobei… "Ok, warte", schießt es aus ihr heraus und sie revidiert noch mal kurz die Absage. Nach einer spaßigen Gedankenpause entscheidet sie sich aber dennoch dagegen. Weiter analysiert Cheyenne im zarten Alter von 22 Jahren, dass sie auch mal jung war und genug Blödsinn gemacht hat.

Cheyenne Ochsenknecht treibt ihren Verlobten Nino an

Zum Glück wackeln die Verlobten jedoch nicht bei der Vorstellung ihrer Zukunft. Auch wenn Cheyenne Ochsenknecht Nino Sifkovits bei der Wahl des Ringes mal in den Allerwertesten treten muss, nachdem er sich gedanklich am Trauringtisch mit einem Witz unter der Gürtellinie festgefahren hatte.

Währenddessen übt Natascha Ochsenknecht das Strahlen mit den Augen bei einem Fotoshooting. Sicherlich eine Eigenschaft, die sie bei der anstehenden Hochzeit ihrer Tochter recyceln kann. Während die Mutter der TV-Familie mit dem Fotografen analysiert, wie weit sie den Mund öffnen soll, eine Frage, die sich Natascha sprachlich eher seltener stellt, fällt dem Zuschauer womöglich die Kinnlade runter. Das ehemalige Model präsentiert sich in einem cleanen und sleeken Look, ganz anders als man die 58-jährige Glitzer- und Neon-Liebhaberin von den roten Teppichen Deutschlands kennt. Während der Zuschauer vermutlich langsam den Mund wieder schließt, stellt man fest: Sie hat es noch immer drauf als Model und der Look steht Natascha phänomenal.

Wilson Gonzalez taucht im U-Boot ab

Auch Wilson Gonzalez schlüpft in eine andere Rolle: "Ich kann mich mit der Nudel auf jeden Fall identifizieren". Schande, wer hier an etwas Unanständiges denkt. Gemeint ist seine neue Schauspielrolle namens "Nudel", ein Funker in der Serie "Das Boot". Bevor Wilson jedoch endgültig im U-Boot abtaucht, legt er ein Geständnis ab. Er hat dem Kiffen abgeschworen. Es hatte Dimensionen erreicht, dass er einen Aschenbecher neben sich hatte, nachts aufwachte, zwei Züge nahm und weiterschlief. "Ich hab geatmet wie Darth Vader und zwischendrin dachte ich, wenn das so weitergeht, muss ich beatmet werden für die Nacht", erörtert er den bekifften Zustand. Fit und mit freudiger Erwartung auf die Dreharbeiten besucht Wilson das Set und lässt sich bis zum Lokus im U-Boot alles zeigen.

Zum Glück tauchen die Ochsenknechts aber nicht zu lange ab, denn schon in der nächsten Woche geht es weiter mit dem Reality-TV-Format: Immer montags ab 20.15 Uhr gibt es neue Folgen auf Sky One, sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf.