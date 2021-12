Sarah Jessica Parker und Chris Noth am Set von "And Just Like That"

Anschuldigungen gegen Chris Noth: Zweite Staffel "And Just Like That" soll auf Eis liegen

"Sex and the City"-Serie

Nach den Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen Chris Noth haben seine "Sex and the City"-Co-Stars bereits Solidarität mit den mutmaßlichen Opfern ausgesprochen. Eine zweite Staffel der Serie "And Just Like That" soll trotzdem gerade auf Eis liegen.

Der "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That" sorgt bei Fans der Kultserie für Freude. Doch genau die scheint den Beteiligten hinter der Kamera gerade vergangen zu sein. Grund sind die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Chris Noth, der in der Serie Mr. Big verkörpert.

"And Just Like That": Zweite Staffel auf Eis

Insgesamt vier Frauen werfen ihm sexualisierte Gewalt vor, die Anschuldigungen reichen bis hin zu Vergewaltigung. Wie Set-Insider dem US-Magazin "Us Weekly" verraten, ist die Stimmung im Produktionsteam schlecht. Und die Pläne für eine zweite Staffel der Serie liegen deshalb auf Eis. "Es gab Gespräche über eine weitere Staffel, aber nach den letzten Tagen sind alle diese Gespräche eingestellt worden. Alle sind fertig", erklärt die Quelle.

Nur eine Woche nach Veröffentlichung der ersten Folge schlugen die Berichte um Noths mutmaßliches Verhalten ein wie eine Bombe. Der "Hollywood Reporter" berichtete zuerst über die Vorwürfe der Frauen. Noth selbst stritt sie als "kategorisch falsch" ab.

Und einfach so sind sie wieder da: 17 Jahre nach dem Ende von "Sex and the City" gibt es eine Fortsetzung der Erfolgsserie. Die neue Reihe trägt den Titel "And just like that" und ist ab dem 9. Dezember auf dem Bezahlsender Sky abrufbar. Ob die zehn Folgen der ersten Staffel auch im Free TV zu sehen sein werden, ist bisher nicht klar. Mit dabei sind drei der ehemals vier Hauptdarstellerinnen: Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw (M.), Cynthia Nixon als Miranda Hobbes (l.) und Kristin Davis in der Rolle der Charlotte York. Warum die Vierte im Bunde, PR-Agentin Samantha Jones (Kim Cattrall), fehlt, erfahren die Zuschauer gleich in der ersten Folge.

Sarah Jessica Parker ist wütend

"Wir sind zutiefst betrübt über die Vorwürfe gegen Chris Noth", hieß es im Statement der drei Stars der Serie, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon. "Wir unterstützen die Frauen, die sich gemeldet und ihre schmerzhaften Erfahrungen geteilt haben. Wir wissen, dass das eine sehr schwierige Sache sein muss, und wir zollen ihnen dafür unsere Anerkennung", teilten die Schauspielerinnen mit.

Besonders Parker sei über die Anschuldigungen schockiert. "Es geht nicht um das Geld, sondern um ihr Vermächtnis. (Ihrer Serienfigur) Carrie ging es immer darum, Frauen zu helfen, und jetzt, unter ihrer Aufsicht, sagen Frauen, dass sie verletzt worden sind", erklärte ein Insider "Us Weekly". Die Schauspielerin habe nichts geahnt, sie sei von den Vorwürfen überrumpelt worden.

