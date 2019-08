Der Comedian Aurel Mertz (30) ist in einer öffentlich-rechtlichen Sitcom zu sehen - auf Instagram. Auftraggeber von «Aurel» ist Funk, das digitale Jugendangebot von ARD und ZDF.

«Ich bin Aurel. Ich bin eigentlich Moderator. Aber wenn Du in Deutschland nicht aussiehst wie irgendeine Version von Kai Pflaume, bietet Dir niemand mehr eine Sendung an», sagt der Entertainer in einem der Videos ins Mikro. «Deswegen mache ich bei Instagram, was ich die letzten zehn Jahre schon am besten gemacht hab'. Scheitern.»

Funk bewirbt das Format so: «'Aurel' ist eine Instagram-Comedy-Reise eines jungen Mannes, der lieber Katzen streichelt, anstatt Sportwagen zu fahren - und dabei trotzdem crasht.» Er sei eben ein «Odysseus der Fettnäpfchen».

Aurel Mertz ist in Stuttgart aufgewachsen und lebt in Berlin. Er arbeitete unter anderem für ProSieben als Moderator («Risky Quiz») und Autor («LateNightBerlin»), stand aber auch als Stand-up-Comedian etwa bei «Nightwash» auf der Bühne. Bei Tele 5 zu sehen war er in der Late-Night-Show «Boomarama» und der Serie «Dit is Fussball».

Auch der Branchendienst «dwdl.de» berichtete über das neue Format.