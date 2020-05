Sehen Sie im Video: Ärztepaar aus Brasilien kämpft an der Frontlinie gegen Covid-19





In Brasilien spielt Präsident Jair Bolsonaro die Gefahr von Covid-19 seit Wochen herunter. Die Realität in den Krankenhäusern sieht jedoch anders aus: die Zahl der bestätigten Todesfälle durch COVID-19 steigt exponentiell an. Die Dunkelziffer ist hoch.

"Mein Name ist Jaques Sztajnbok. Ich bin Leiter der Intensivstation im Krankenhaus Emílio-Ribas. Ich arbeite hier, seitdem ich 28 Jahre alt bin. Heute ist mein 55. Geburtstag!"

Dass Emílio-Ribas Krankenhaus in São Paulo ist auf infektiöse Krankheiten spezialisiert. Alle Betten der Intensivstation sind mit COVID-19 Patienten belegt.

"Wir müssen für jeden Patienten herausfinden, welche Behandlung am besten funktioniert. Es gibt kein etabliertes Protokoll für diese unbekannte Krankheit. Der Spaziergang nach Hause hilft mir, den Druck vom Tag abzubauen."

Jacks Ehefrau, Fabiane Sztajnbok, ist Spezialisten für Infektionskrankheiten.

"Unsere Beziehung hat sich verändert, denn wir arbeiten beide an der Frontlinie. Wir haben immer die Sorge was los ist, wenn wir nach Hause kommen, was wir eventuell mit nach Hause bringen könnten. Es gibt diese Sorge die es vorher noch nicht gab, eine Sorge um die Kinder."

Zu Hause angekommen, wird zuerst geduscht und gewaschen. Die Gedanken an COVID-19 lassen sich jedoch nicht ablegen.

"Schön, das du zu Hause bist! Jetzt kann ich dich zum Geburtstag umarmen!"

"Tapfer. Ich glaube, dieses Adjektiv haben sie nicht auf Geburtstagskarten der Vorjahre geschrieben."

Das Ärztepaar arbeitet im selben Krankenhaus.

"Es gibt mir ein sehr gutes Gefühl, zu wissen, dass ich ihn habe, dass er auch Arzt ist und wir die gleichen Ziele haben. Ich fühle mich von ihm sehr unterstützt, da wir die Situation gemeinsam meistern."

Im Kreis der Familie kann Kraft für den nächsten Tag im Krankenhaus geschöpft werden.

"Ich werde jetzt die Kerzen anzünden!"