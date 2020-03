Sie war schon auf dem Weg nach Köln, als ihr Vater sie anrief, erzählt Cathy Hummels in einem Instagram-Video. Er habe ihr erzählt, dass ihre Tante und ihr Onkel positiv auf Covid-19 getestet wurden. Hummels sei umgehend zurück nach München gereist.

Corona-Fälle in der Familie: Cathy Hummels sagt "Schlag den Star" ab

"Da wir in meiner Familie so einen engen Kontakt haben, hatte ich ein schlechtes Gefühl, den Ludwig bei meiner Oma und meiner Schwester zu lassen", erklärt die Influencerin. "So schwer es mir fällt, habe ich mich dazu entschieden, 'Schlag den Star' abzusagen", sagt Hummels. Samstagabend hätte sie eigentlich in der ProSieben-Show gegen Youtuberin Dagi Bee antreten sollen. Doch Corona hat die Pläne jetzt durchkreuzt.

Sie könne nicht sicher ausschließen, das Virus nicht ebenfalls in sich zu tragen. Deshalb begebe sie sich jetzt in eine 14-tägige Quarantäne und wolle sich testen lassen. Deshalb habe sie "an meine eigene Moral appelliert und gesagt: Egal, wie sehr ich mich auf morgen gefreut habe, es ist jetzt nicht richtig und man sollte nicht egoistisch sein", sagt sie.

Jasmin Wagner springt für Cathy Hummels ein

Hummels erklärt außerdem, ein Ersatz für sie sei bereits gefunden worden. Auf dem ProSieben-Twitter-Kanal wurde bekannt gegeben, dass Sängerin Jasmin Wagner kurzfristig für Cathy Hummels einspringt.

Die Biene 🐝 trifft auf das Blümchen 💐. Bei #SchlagDenStar tritt @dagibee am Samstag gegen Jasmin Wagner an. Wir freuen uns auf ein sportliches Duell von Power-Frauen. #SdS pic.twitter.com/NkePjmJHpa — ProSieben (@ProSieben) March 20, 2020

Die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels hat ihre Abonnenten in den vergangenen Tagen des Öfteren auf die Palme gebracht. Sie postete Kochvideos, Fitnesstipps und Rabattcodes und versorgte ihre Fans mit gut gemeinten Motivationssprüchen. Ignorant und gedankenlos zu einer Zeit, in der viele Menschen in Deutschland und anderswo Existenzängste hätten - kritisierten Nutzer.

Quellen: Instagram cathyhummels / Twitter ProSieben