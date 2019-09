Letzter Auftritt für Costa Cordalis: In der RTL2-Sendung "Erinnerungen an Costa" haben Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis die gemeinsame Familiengeschichte aufgearbeitet und Abschied genommen von ihrem Vater und Schwiegervater, der Anfang Juli im Alter von 75 Jahren verstorben ist. "Mein Vater stand fast sein ganzes Leben auf der Bühne und er hat es geliebt. Mit der Sondersendung ermöglichen wir ihm einen letzten öffentlichen Auftritt", sagte sein Sohn Lucas.

Bei einem gemeinsamen Auftritt sei ihm erstmals aufgefallen, dass es seinem Vater nicht mehr gut gehe. Daraufhin kam Costa Cordalis ins Krankenhaus, die Ärzte gaben ihm nicht mehr viel Zeit. Die Familie erzählt, dass sich der Sänger trotzdem nie aufgegeben habe - und sich sein Zustand nach zwei Monaten überraschend gebessert hätte. Er durfte wieder nach Hause, nahm an der Geburtstagsfeier von Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein teil und sang dort sein letztes Ständchen: "Can't Help Falling In Love With You" von Elvis Presley.

"Man sagt ja auch, dass wenn ein Mensch stirbt, dass er noch einmal aufblüht, um noch einmal aufzuräumen...", beschreibt die 32-Jährige sichtlich gerührt die letzten Monate ihres Schwiegervaters. Lucas Cordalis war dabei, als sein Vater in seiner Finca auf Mallorca starb. "Als er seinen letzten Atemzug gemacht hat, hatte ich meine Hand auf seiner Brust, ich habe seinen letzten Herzschlag gespürt. Es war ein stiller Moment, aber auch friedlich, irgendwie eine Art von Erlösung", erzählt der 52-Jährige unter Tränen.

Daniela Katzenberger: "Er hat mir gezeigt, was Familie ist"

Daniela Katzenberger geht mit dem Tod auf spirituelle Weise um: "Ich glaube, dass das [der Körper] nur eine Hülle ist, eine Art Schneckenhaus, in dem man lebt und aus dem man dann rausgeht und dann zieht man weiter." Sie ist sich sicher, dass Costa Cordalis noch immer irgendwo ist und rede auch noch mit ihm. Der Familiensinn des Schlagersängers hätte ihr auch erst gezeigt, was Familie bedeutet. So beschreibt sie: "Zu meinem Vater hatte ich kaum Kontakt, meine Mutter war fünfmal verheiratet gewesen und dazwischen war auch einiges los". Cordalis war auch die treibende Kraft hinter ihrer Hochzeit mit Lucas und ihrem Umzug nach Mallorca. Sie sähe ihn nicht als Schwiegervater, sondern als Vater an. "Er hat einem mit seiner Liebe erdrückt - aber schön!"

Auch für Tochter Sophia wollte sie sich nicht in der Trauer verlieren: "Er war ein Opa, wie sich jeder seinen Opa wünscht. Auf Sophia hat er bis zum Schluss reagiert. Wenn sie in den Raum kam, dann haben seine Augen gestrahlt." Die Urne haben sie nicht vergraben - das wäre überhaupt nicht in Frage gekommen. Stattdessen steht sie nun auf dem Kamin, "dem prominentesten Platz im Haus".