Bald werden wieder Rosen vergeben. Am 10. Januar startet bei RTL die achte Staffel von "Der Bachelor". Diese 22 Frauen sind dabei.

Roxana, 26: Die Zugbegleiterin aus Köln ist seit einem Jahr Single.

Maxime, 23: Die Studentin aus Herzogenrath ist begeisterte Anhängerin von Videospielen.

Yeliz, 24:Seit einem Jahr ist die ausgebildete Kosmetikerin aus Hannover Single.

Luisa, 24: Auch aus Hannover. Sie will als Personal Trainerin arbeiten, verdient ihr Geld zurzeit als Messehostess.

Nadine, 32: Die älteste Kandidatin studiert Kultur- und Medienmanagement in Berlin.

Janina Celine, 23: Die Hamburgerin wohnt mit ihren Freunden in einem Haus und macht gerne Sport.

Meike, 26: Neben ihrem Beruf als Krankenschwester studiert die Kölnerin Management im Gesundheitswesen.

Janet, 23: Die Altenpflegerin aus Minden kellnert nebenbei noch und hat zwei Hunde.

Jessica, 23: Sie studiert in Paderborn und betreibt in ihrer Freizeit einen eigenen YouTube-Kanal.

Lina, 23: Die gebürtige Ukrainerin studiert BWL und ist begeisterte Tänzerin.

Lina II, 22: Die zweite Lina kommt aus Löning und arbeitet als Zahnarzthelferin, liebt Tiere und Sport.

Claudia, 27: Seit vier Jahren ist die IT-Projektmanagerin aus Köln, mit der Passion fürs Segeln, Single.

Svenja, 22: Die selbständige Make-up Artistin (Mörfelden-Walldorf) macht gern Yoga.

Kristina, 24: Die Abiturientin aus Essen kam vor zehn Jahren mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Deutschland.

Carina, 21: Die Industriekauffrau (Recklinghausen) hat eine Vorliebe für großflächige Tattoos.

Janina, 24: Die letztjährige "Miss Bayern" ist seit einem Jahr Single und wohnt in München.

Angie, 25: Die medizinische Fachwirtin (München) sagt über sich selbst: "Ich schaue aus wie eine Tussi, aber ich hasse shoppen."

Lisa, 23: Die Make-up Artistin arbeitet bei einem italienischen Kosmetikunternehmen in Dortmund.

Janine Christin, 22: Die dominante Hamburgerin sagt, dass sie einen starken Mann braucht.

Michelle, 22: Die Darmstädterin macht zur Zeit ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Behinderteneinrichtung für Kinder.

Clarissa, 21: Die Verwaltungswirtin aus Rastatt beschreibt sich selbst als bodenständig und kompromissbereit. Amelie, 22: Die Modebloggerin studiert in München Religion und Deutsch auf Lehramt.

Diese Frauen wollen das Herz von Daniel Völz erobern. Der Enkel von Schauspiellegende Wolfgang Völz hat ab Januar die Qual der Wahl.