von Eugen Epp Eine Dokuserie auf Netflix zeigt das Leben von Ex-Fußballer David Beckham. Seine Frau Victoria spielt darin nicht nur eine Nebenrolle – die Beziehung der beiden ist für viele der eigentliche Star der Dokumentation.

David Beckham steht in seiner Küche und schaut ein wenig ertappt, als er von seinem abendlichen Ritual erzählt. "Wenn alle im Bett sind, laufe ich herum, putze die Kerzen, stelle die Lichter richtig rein und sorge dafür, dass alles aufgeräumt ist", berichtet er. "Es ist mühsam, jede einzelne Kerze sauberzumachen, den Docht abzuschneiden. Und ich mache das Glas sauber. Der Ruß am Kerzenglas ist mein Lieblings-Hassobjekt. Ich weiß, das ist schräg."

Es ist nicht der einzige ungewöhnliche Einblick in das Leben des früheren Fußball-Superstars, den die kürzlich veröffentlichte Netflix-Dokumentation "Beckham" liefert. In vier Folgen zeichnet die Serie das Leben eines der prominentesten Kicker des 21. Jahrhunderts nach, von seinen Anfängen bei Manchester United bis hin zu seinem Leben als Fußballrentner heute. Nicht nur in der Nebenrolle dabei: seine Frau Victoria Beckham. Am Ende hat man das Gefühl, diesen beiden Menschen nahegekommen zu sein – und sie ziemlich sympathisch zu finden.

David Beckham und Victoria Beckham sind seit 1999 verheiratet

Natürlich geht es in erster Linie um David Beckhams große Fußballkarriere, die in der Jugend von Manchester United ihren Lauf nahm, mit dem Gewinn der Champions League 1999 (Bayern-Fans werden sich erinnern) ihren Höhepunkt fand und dann als Teil der Galácticos bei Real Madrid fortgesetzt wurde. Doch wirklich interessant wird es nicht in erster Linie bei Beckhams Freistößen und Flanken, sondern wenn er und seine Frau über ihr Leben und ihre Gefühle sprechen.

Die beiden sind seit 1999 verheiratet, haben vier Kinder miteinander, im Sommer 2024 feiern sie Silberhochzeit. Über so lange Zeit zusammenzubleiben, ist bei keinem Paar eine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht bei Promis. Und auch bei David und Victoria Beckham, das zeigt die Doku, ging es nicht ohne Tiefen, doch die beiden haben bisher jedes Problem überwunden.

Netflix-Serie "Beckham": Eine Beziehung in der Öffentlichkeit

Victoria Beckham ist vielen als ehemaliges Mitglied der Popband Spice Girls – als Posh Spice – bekannt, sie und David lernten sich am Rande eines United-Spiels kennen. Süß, wie der junge Fußballer sich beim Aufwärmen gleich noch etwas mehr ins Zeug legt, als er erfährt, dass Posh Spice im Stadion ist. Und später sich für vier Stunden ins Auto setzt, um seine Freundin zehn Minuten lang zu sehen. Die Beziehung erregt naturgemäß große Aufmerksamkeit in den Medien, auf Schritt und Tritt wird das Paar und werden später auch die Kinder von Paparazzi verfolgt.

Zwei, die sich gefunden haben, finden viele Zuschauer, die die Netflix-Serie gesehen haben. David und Victoria werden getrennt voneinander interviewt, trotzdem werfen sie sich immer wieder liebevoll-ironisch die Bälle zu. Beide erzählen von den schwierigen Momenten, die sie zu erleben hatten: Nach seiner Roten Karte bei der WM 1998 schoss sich ganz England auf David Beckham ein, es gab Morddrohungen. Ihr Mann sei damals "eindeutig klinisch depressiv" gewesen, erzählt Victoria Beckham. Dem Ex-Fußballer wiederum merkt man nach wie vor an, wie nah ihm die Erinnerung an diese Zeiten geht.

Die Beckhams wirken bei sich angekommen

Victoria wird immer noch wütend, wenn sie daran denkt, mit welchen Gesängen sie von den wenig zimperlichen englischen Fußballfans belegt wurde. Und traurig, wenn sie von der Einsamkeit berichtet, die sie während des Engagements ihres Mannes bei Real Madrid erlebte. Schlussendlich aber wirken die Beckhams in der sehenswerten Doku von Regisseur Fisher Stevens – bekannt als Schauspieler aus der Erfolgsserie "Succession" – vollkommen bei sich angekommen.

Einige Male, so hat man das Gefühl, hat Victoria Beckham für die Karriere des Fußballergatten zurückstecken müssen. Vielleicht ist dies das klassische Schicksal vieler Frauen in Beziehungen. Vielleicht ist es auch einfach nur Liebe. Zumindest hat es Victoria nicht daran gehindert, selbst erfolgreich zu bleiben – denn wie sie sagt: "Ich war schon berühmt, bevor ich David kennengelernt habe."

"Beckham" ist auf Netflix abrufbar.