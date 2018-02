Beim Steak-Brutzeln herumknutschen, na bitte, so soll es doch sein. Der Bachelor kann sein Glück kaum in Worte fassen. Er sagt´s so: "Mit dir kann man so schön kochen". Bewerberin Carina strahlt. Sie findet´s ja auch so schön. Moment mal, stimmt denn das? Oder ist das Geturtel gar nur vorgespielt? Schau uns mal ganz tief in die Augen, Kleines. Das eben ist das Problem, wenn man nicht im Supermarkt oder auf Tinder nach dieser einen sucht, die die Hormone in Wallung bringen soll. Dafür ins Fernsehen zu gehen, ist schon mal ein ziemlicher Aufwand. Und zweitens, kann man denn wissen, ob die Herzensanwärterin hier nicht ein Sprungbrett sucht, um bei Kakerlaken und Mehlwürmern im Dschungelcamp zu landen. Die lieber einen Krokodil-Penis essen würde als – aber lassen wir das.

In der vierten Nacht der Rosen ging das letzte Dornengewächs an Nadine. Dann waren´s nur noch zehn. Raus sind: Meike, Lina, Michelle und Janina Celine. Bei Letzterer war sich Bachelor Daniel sicher: alles Fake. Als er sie zu einem Date einlud, das gar kein Date war, sondern in Wirklichkeit ein Test, und sie nach ihren Absichten fragte, überzeugte Janina Celine ihn null. "Das kam bei ihr so geprobt rüber", stellte der Rosenkavalier fest. Auch Lina und Meike wurden auf Herz und Nieren geprüft, na ja, die Nieren waren dem Bachelor eher egal. Drei Damen, drei Einzeldates. Keine wusste von der anderen. Und keine, dass sie hier drei Disziplinen bewältigen musste: Ehrlichkeit, Spontanität - und Eifersucht.

Bachelor Daniel lädt zum Eifersuchtstest

Daniel hat´s nämlich gar nicht gern, wenn die Frau an seiner Seite gleich die Krallen ausfährt, nur weil eine andere ihm über sein nasses Hosenbein schrubbt. Die genaue Versuchsanordnung ging so: Kellnerin kommt, eine Kellnerin, die aussieht als entstamme sie der Finalistinnenrunde von Germany´s Next Topmodel, schenkt Wasser in die Gläser ein, und ups, verschüttet hübsch was auf der Kleidung vom Daniel. Und rubbelt dann an seiner Hose herum als gäbe es kein Morgen mehr. Die drei Testdamen mussten´s sich anschauen. Janina Celine war die Einzige, die schwer nur an sich halten konnte. Bei Daniel gab´s dafür Minuspunkte. In Shakespeares Othello heißt es über die Eifersucht: "Das grüngeäugte Ungeheuer, das dem Fleische höhnt, von dem es sich nährt." In diesem Sinne.

Doch wehe der Bachelor lässt seine Ladys mal allein, und das tut er, wenn er nicht gerade datet, weil er nachdenken muss in seiner Bachelor-Villa, wer meint es ehrlich, wer nicht, wer spielt nur was vor, wer nicht, wer wird ihm vielleicht das Herz brechen, wer nicht, und so weiter. Da könnte man sie auch in Frösche verwandeln – Ovid lässt grüßen – die Ladies würden nicht aufhören zu quaken. Furien im Bikini. Gelästert wird am liebsten auf der Sonnenliege. Samira beispielsweise über eine Mitkonkurrentin: "Die hat so einen Oma-Arsch, die Arme", "Die hat keinen schönen Körper, die ist nur groß". Dann weiter abrutschend auf verstörendes Niveau: "Genetischer Sondermüll". Janina Celine blinzelt in die Sonne, dann zu Samira und sagt anerkennend: "Das hast du gut analysiert in einer Minute."

Bachelor - und im Nebenjob Therapeut

Diese bösen Fratzen kriegt Daniel erstmal nicht zu Gesicht. Gut so. Hat er doch genug damit zu tun, da zu trösten, wo Tränen fließen. Nebenjob Therapeut. Yeliz etwa sieht ständig so als, als trüge sie, wie der Bachelor sagt, "ein Päckchen Traurigkeit mit sich". Es geht ihm nahe: "Es bricht mir fast das Herz." Aber, und das ist die gute Nachricht: " Selbst wenn sie traurig ist, ist sie bildhübsch." Na, also, passt doch.

Bei Kristina kam nach der Swimmingpool-Party die Tränenflut. Sie verdeckte ihr Gesicht mit ihren Haaren. Daniel aber ließ sich nicht täuschen. Im Bademantel einander gegenüber sitzend tröstete er Kristina, die schluchzte und beteuerte: "Ich bin nicht zum Spielen da, sondern um zu lieben." Ach. Schon schön. Fertig werden muss allerdings nicht nur sie, dass Daniel Carina, also die mit dem Steak, zu sich ins Bett geholt hatte. Die Hände sollen über der Bettdecke geblieben sein. Kein Wunder. Denn wie es scheint, hat Carina die ganze Nacht durchgelästert. "Als Kameras aus waren, habe ich ihm alles gesagt", verriet sie ihren Busenfreundinnen. Sie habe ihn gewarnt: "Die am liebsten tun, sind die schlimmsten." Äh, Verständnisfrage, spricht Carina da etwa von sich?