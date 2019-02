Trommelwirbel! Finale! Es ist soweit, Bachelor Andrej musste sich zwischen den letzten beiden Kandidatinnen entscheiden. Zwischen Regen und Traufe, Pest und Cholera – nein, sorry, das ist zu gemein. Zwischen Jenni und Eva. Jenni, bei der man sich relativ sicher sein kann, dass sie echte Gefühle für den Profi-Basketballer hat, die aber ziemlich - ähm - besitzergreifend ist. Und Eva, die süß, aber wohl eher auf Fame als auf den Bachelor scharf ist. Hmm.

"Ich hoffe, dass ich diese Entscheidung fällen kann", ächzt Andrej gleich zu Beginn der finalen Folge, seine Augen glänzen feucht. "Ich bin echt, gefühlt, am Ende." Zum Glück bekommt er direkt familiäre Unterstützung: Mama Monika und Stiefpapa Carsten sind nach Mexiko gekommen, um ihrem Jungen unter die Arme zu greifen. Das ist ein bisschen niedlich. "Wie geht's dir?", fragt Andrejs Stiefvater. "Brfffffft", schnauft Andrej.

Seiner Mutter erklärt er sein aktuelles Problem mit den beiden Finalistinnen: "Wenn jetzt jemand sagen würde: 'Entscheid dich!', dann wüsste ich nicht, für wen ich mich entscheiden soll." Tja, witzig, dass genau das in dieser Folge praktisch Andrejs einziger Job ist. Er kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass zeitnah mit exakt dieser Ansage ein RTL-Verantwortlicher auf ihn zukommen dürfte.

Andrej ist katastrophal unentschlossen

Als erstes lernen die Bachelor-Eltern Jennifer kennen. Die legt einen sympathischen und leicht nervösen ersten Auftritt hin und erzählt auf Nachfrage brav von ihren Hobbys: Sport, Tanzen, Lesen etc. "Sympathisch", sagt Stiefpapa Carsten. "Ja", sagt Jennifer. Selbstbewusste Einschätzung. Während sie dann im Hotelgarten Andrejs Mutter Rede und Antwort steht (und sich direkt darüber beklagt, dass der Bachelor mit zu vielen anderen Damen geknutscht habe), betont Andrej im Gespräch mit seinem Papa, dass er sich zwischen ihr und Eva so gar nicht entscheiden könne. Wenn Jenni das wüsste ... eieiei.

Immerhin erwähnt Andrej beim späteren Turteln unter vier Augen beiläufig, dass er sich noch nicht entschieden habe. Jenni vergießt darüber ein paar ehrlich wirkende Tränen und man möchte dem Kerl zurufen: Jetzt nimm' sie doch, Mann! Aber RTL lässt weder ihm noch uns diese Möglichkeit. Wir müssen schließlich noch das gleiche Spiel einmal mit Eva durchspielen. Der Gedanke treibt Andrej nachts auf dem Weg ins Hotelzimmer auch direkt die Tränen in die Augen.

Eva wartet am nächsten Tag am Strand. Im Gegensatz zu Jenni hat sie keinen Blumenstrauß für die Bachelor-Eltern dabei (buh!), kommt aber trotzdem gut bei Monika und Carsten an. Wenn wir gefragt werden würden, dann wäre unsere Meinung allerdings: Mit Jenni wirkte das alles echter und natürlicher. Evas Resümee des Treffens später wirkt auch wie die Selbstkritik nach einer Schauspielprobe: "Mit der Frage und Antwort ... das war super." Sie meint ihr Lachen auf Carstens scherzhafte Frage, ob sie als Jurastudentin auch in einer Beziehung gerne Recht habe.

Ist Eva "weiblich", "erwachsen" und "gefestigt"?

"Das ist 'ne Frau", urteilt Papa Carsten später. "Ich glaube, das trifft's." Tja, da kann man ihm nicht widersprechen. Aber was ist dann Jenni? Ansonsten finden Andrejs Eltern Eva "reif" und "gefestigt". Da stimmt auch Sohnemann zu: "Sie weiß genau, wo sie hin will!" Wissen wir doch auch, Andrej, an die Kö, mit einem Espresso in der Hand!

Im Nachgespräch im Kreis der Familie raten die Eltern Mangold dann unerklärlicherweise zu Eva. Obwohl Mama Monika klar erkennt, dass Andrejs "Emotionen" gegenüber Jennifer nochmal eine andere Nummer waren. "Das hat mir irgendwie gar nicht geholfen", murmelt Andrej später auch latent frustriert. Okay, wenn er sich schon nicht entscheiden kann, dann beziehen wir jetzt Stellung: Wir sind #TeamJenni. Sie mag wahnsinnig sein, aber sie mag ihn wirklich. Eva wirkt in allem, was sie tut, sorry – fake.

"Ich möchte fest daran glauben, dass Andrej und ich das Gleiche für uns beide wollen", philosophiert Eva. Dabei weiß sie doch schon, dass er von Düsseldorf nix hält! Aber vermutlich denkt sie da eher generell, an Instagram-Fame, Berühmtheit und das Dschungelcamp. Sie busselt noch am mexikanischen Strand mit dem Bachelor, dann ist der Tag vorbei. Eine Entscheidung steht an.

Bevor es um die Buletten geht, lässt uns RTL noch (viel zu) lange dabei zuschauen, wie sich die Frauen und Andrej für die große Entscheidung zurechtmachen. In langsamen, dramatischen Kamerasequenzen. "Ich fühl' mich, als wären wir ein Paar", erklärt Eva optimistisch. Auf die Frage, was wäre, wenn Andrej die Konkurrentin wählt, entgegnet Jenni ehrlich: "Ich würd's nicht verstehen." Und Andrej philosophiert ausgiebig darüber, dass er ja keiner Kandidatin wehtun will. Sorry, Bro, so funktioniert diese Sendung aber nicht. Manchmal muss man auch klare Worte finden. Das konntest du doch in den ersten Folgen der Show noch ganz gut – was ist passiert?

Und dann wird die allerletzte Rose verteilt

Zur allerletzten Rosenvergabe erscheint Eva in einem Pseudo-Brautkleid. Finden wir ja ein bisschen voreilig, aber uns fragt ja keiner. Sie und Andrej stehen sich im Fackelschein gegenüber, lassen ihre schönsten Momente Revue passieren (ja, das Feuerwerk ...) und zumindest einen Gefallen tut uns RTL: Sie schneiden nicht, wie letztes Mal, die finalen Gespräche mit beiden Kandidatinnen nebeneinander und durcheinander, sondern zeigen uns direkt den Ausgang des Treffens: "Ich muss dir gestehen, dass mein Herz einfach ein wenig mehr für die Jennifer schlägt", sagt Andrej. "Es tut mir leid."

"Okay", sagt Eva, nickt und beißt die Lippen zusammen. In der Limousine hat sie dann doch feuchte Augen und klingt durchaus etwas angesäuert: "Sehr widersprüchliche Worte, die er da von sich gegeben hat!" Davon kriegt der Bachelor aber ja nichts mehr mit. "Eva hat das sehr gefasst aufgenommen", freut er sich. "Gefühlt ist mir das schwerer gefallen als ihr." Na, wenn da mal jemand nicht zuerst an sich selbst denkt!

Immerhin freut sich der Bachelor zum Schluss dann sichtlich darauf, Jenni die letzte Rose zu geben. "Es wird Zeit, wirklich. Ich hab keinen Bock mehr", sagt er und muss lachen. "Rose vergeben, zusammen sein, feiern!" Und ungefähr so läuft dann die letzte Rosenvergabe mit Jenni auch. "Möchtest du diese letzte Rose annehmen?", nuschelt er. Die sportliche Bremerin macht sich nicht mal die Mühe, zu antworten, sondern knutscht direkt los. Ist ja auch eine Antwort.

Eva und Jenni – noch immer keine Freundinnen

So. Und nachdem das geklärt wäre, treffen sich zahlreiche Protagonisten der vergangenen Wochen in Frauke Ludowigs Talkrunde wieder. Christina ist da, Steffi, Jade und die rabiate Isabell, etwa. Auch der Bachelor nimmt natürlich auf der Couch Platz und muss sich noch einmal ein Video der traurigen Eva angucken. "Ich hab mich gefühlt wie das größte Arschloch", gesteht er. Als die Zweitplatzierte dann live ins Studio kommt, reicht er ihr erstmal nur schüchtern die Hand. Unnnnnnangenehme Situation.

Das wird auch nicht besser, als zum Schluss dann auch noch Jennifer zur Runde dazustößt. Evas Blick spricht Bände. Es gibt dann auch reichlich Zickereien, aber letztendlich hat eben Jenni gewonnen. Und obwohl Andrej von Hannover nach Bonn(!) gezogen ist, sind die beiden Turteltäubchen offenbar tatsächlich ein Paar und wirken überraschend harmonisch miteinander. Wir sind gespannt – die Konkurrentinnen auf dem Talk-Sofa forderten jedenfalls direkt "Bachelor-Babys".