Aus 20 potenziellen Anwärterinnen für den Bachelor Andrej Mangold wurden in Folge eins nur noch 17: Drei Kandidatinnen schickte der ehemalige Basketball-Profi bereits nach Hause. Aber anstatt dass Woche für Woche weniger Mädels die Villa besetzen, hat sich RTL überlegt, den Konkurrenzkampf noch mehr anzuheizen. Also schicken sie in Folge zwei eine neue Kandidatin ins Rennen: Nathalia.

Die 25-Jährige kommt aus Hamm in Westfalen und begeistert direkt die Bachelor-Fans. Unter dem Posting auf dem offiziellen Instagram-Account schreiben die User etwa: "Heiß!!!“, "Sehr sexy", "Geil", "Ich gebe ihr eine fette Chance, die ist der Hammer" oder "Ich könnte mir vorstellen, dass sie gewinnt. Sehr schöne Frau". Ein User findet gar: "Auf jeden Fall die Schönste von 21 Ladies, mal schauen, ob ihr Charakter auch so schön ist." Andere Nutzer können der Neuerung von RTL so gar nichts abgewinnen: "Sowas regt mich schon wieder auf, das wird immer unrealistischer", findet ein User. Ein anderer macht einen ganz anderen Vorschlag, um den Konkurrenzkampf anzuheizen: "Es wäre mal interessant, wenn andere Bachelor auftauchen und somit für mehr 'Wettbewerb' gesorgt wird."

Der Bachelor Andrej Mangold scheint von Nathalia angetan

Die anderen Kandidatinnen sind jedenfalls gar nicht begeistert von der neuen Konkurrenz. Schon im Trailer sieht man ihre geschockten Gesichter. Ebenfalls zu sehen: Nathalia nimmt den Bachelor direkt zur Seite und führt ein inniges Einzelgespräch mit ihm – seiner Mimik zufolge ist er von der Brasilianerin angetan.

Nathalia kam vor zehn Jahren von Brasilien nach Deutschland. Die 25-Jährige ist gelernte Sozialhelferin, arbeitet derzeit aber bei einem Süßwarenhersteller. Außerdem steht sie als Model für verschiedene Online-Shops vor der Kamera. Auf Instagram folgen Nathália Gonçalves Miranda, wie sie mit vollem Namen heißt, 14.000 User.

Verwendete Quelle: Instagram