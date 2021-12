Er ist sportlich, er macht beruflich irgendwas mit Start-Ups und hat im Ausland gelebt: Dominik Stuckmann bringt alles mit, was einen typischen RTL-"Bachelor" ausmacht. Ab Januar darf der 29-Jährige in der Kuppelshow Rosen verteilen. So tickt er.

Blond, blaue Augen, 1,90 Meter groß: Dominik Stuckmann aus Frankfurt am Main ist der neue Bachelor in der gleichnamigen Kuppelshow von RTL. Der 29-Jährige darf ab Januar Rosen verteilen und hängt traditionsgemäß die Latte hoch: "Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden", lässt er in der Pressemitteilung verkünden.

Stuckmann bringt all das mit, was auch viele seiner Vorgänger ausmachte: Er hat eine Vergangenheit als Sportler (Tischtennis, Elite-Sportschule), übt einen Beruf aus, der Kohle bringt (IT-Spezialist) und darf sich gleichzeitig noch Unternehmer nennen (Start-up-Beratung, Immobilienprojekte). Sehr ehrgeizig sei er, mache einfach, denke nicht viel nach. Fast klingt es so, als sei er ein Workaholic: "Ich habe viele Nächte durchgemacht und vieles hat darunter gelitten." Zum Beispiel die Liebe, heißt es bei RTL.

Der neue Bachelor ist frisch getrennt

Nachdem sein Vorgänger Niko Griesert in der vergangenen Staffel aufgrund der Pandemie seine Frauen in Deutschland kennenlernen musste, geht es für Stuckmann und die Kandidatinnen dieses Mal wieder auf Reisen. Die Dreharbeiten fanden in Mexiko statt, statt Alm-Romantik und Schnee-Dates geht's also wieder an den Strand. Strand und Sonne hatte Stuckmann aber schon davor zu Genüge: Momentan lebt er auf Gran Canaria, wo sein Großvater eine Finca besitzt. "Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt!", schwärmt er. Denn der Auslöser für den Umzug war die Trennung von seiner letzten Freundin vor rund neun Monaten. Die beiden waren sechs Jahre ein Paar.

Trotz der recht frischen Trennung will Stuckmann jetzt die nächste große Liebe finden. Er sei nämlich "ungern alleine". "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, dazu gehören natürlich auch Gefühle. Die entwickeln sich bei mir relativ schnell. Ich glaube also schon, dass ich mich recht schnell verlieben kann. Aber dafür muss das gewisse Etwas da sein."

"Der Bachelor" läuft ab dem 26. Januar immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL. Auf RTL+ gibt es die erste Folge schon vorab am 19. Januar zu sehen.