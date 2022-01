22 kreischende Damen, pardon 21, denn eine Dame spricht so gut wie kein Wort, kämpfen 2022 um den großen, blonden Bachelor Dominik Stuckmann, der schon in Folge eins seine ganz konkrete Familienplanung offenbart.

"It’s a man’s world" dröhnt aus den Lautsprechern des TV’s als der Trailer zum Bachelor 2022 startet. Frauen die sich schon im Intro künstlich streiten und ein blonder Gentleman, namens Dominik Stuckmann, der in diesem Jahr seinen Charme bei RTL versprühen soll.

Ein sehr zeitgemäßer Titelsong der ursprünglich von James Brown aus den 60er Jahren stammt, doch beim Betrachten der ersten Folge des Bachelors eigentlich hervorragend ausgewählt ist, denn manche Einstellungen des blonden Junggesellen, scheinen auch nicht mehr zeitgemäß zu sein.

Januar 1966, ach nee 2022, in Mexiko, eine Limousine fährt vor dem Bachelor-Anwesen vor, doch dieses Mal ist etwas anders: "Da ist kein Bachelor", sagt eine der Damen im Auto. Genau, in diesem Jahr gibt es die TV-Sendung "Der Bachelor" ohne Bachelor, in den ersten Minuten der Show gehen die beiden Kandidatinnen Josi und Christina R. tatsächlich von dieser Theorie aus, bis der Chauffeur ganz langsam aus dem Auto steigt, über den langen roten Teppich flaniert und dabei seine Handschuhe und seine Mütze ablegt.

Gleich zu Anfang der Show werden die Damen vom Bachelor "verarscht"

Erst als er fast am Ende des recht langen roten Teppichs angekommen ist, bemerken die Damen im Auto, dass der Fahrer wohl der neue Bachelor sein könnte. "Wir wurden verarscht", bemerkt eine der Insassinnen. Zum ersten, aber bestimmt nicht zum letzten Mal in der beliebten Kuppelshow.

Gleich am Anfang, als Dominik sich dem Publikum vorstellt, definiert er seine Gefühlswelt wie folgt: "Man kann für mehrere Frauen gleichzeitig Gefühle haben". Es scheint eine spannende Staffel zu werden, denn in diesem TV-Format soll schließlich eine Angebetete ausgewählt werden. Bei dieser Entscheidung könnten ihm seine Mutter und seine Oma mit Rat und Tat zur Seite stehen, die ebenfalls in der Vorstellungsrunde von Dominik zu Wort kommen. "Mach keine Babys da", gibt seine Großmutter dem blonden Singlemann noch mit auf den Weg. Ein Ratschlag, der sich im weiteren Verlauf als weit mehr als eine Floskel entpuppt.

Anna, Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg

Die studierte Architektin ist seit vier Jahren Single und hofft nun, im TV ihren Traummann zu finden. "Ich bin ein perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin", sagt die 33-Jährige. Anna wünscht sich einen Mann, der liebevoll, ehrlich und humorvoll ist – und am besten aussieht wie Schauspieler Tom Hardy. Mehr

Lasset die Spiele mit "Squid Game"-Musik beginnen

Zurück zum roten Teppich. Dort angekommen, baut sich Dominik Stuckmann auf und die Musik wechselt zu dem bekannten Song aus der Serie "Squid Game" namens Squid Game & Do It To It (Zedd Edit), eine Netflix-Serie, in der es um Spiele auf Leben und Tod geht. Wundervoll ausgewählt RTL, denn so scheinen sich auch manche Ladies aus den nachfolgenden Autos zu fühlen.

Bei einer nicht enden wollenden Begrüßungszeremonie am roten Teppich schwitzt der Bachelor ordentlich, ob das an den tropischen Temperaturen oder dem Testosteron-Spiegel des 29-Jährigen liegt, ist unklar. Klar ist jedoch, dass bei einigen der Damen das Blut des Unternehmers richtig zum Kochen kommt, so fragt er gleich zwei Kandidatinnen: "Du bist so eine schöne Frau, warum hast du keinen Freund?" Eine Frage, die auch aus einer anderen Zeit zu sein scheint, denn eigentlich wird das Singledasein heutzutage nicht mehr als eine minderwertige Lebensform betrachtet.

Als alle 22 Damen mehr oder weniger ausführlich begrüßt sind, eine spricht nämlich ungefähr gar nicht, geht es in die Bachelor-Villa zum weiteren Kennenlernen und einer künstlich ausgelassenen Partystimmung. Hierbei stehen die Damen alle im Kreis um den tanzenden Bachelor und himmeln ihn an, "It's a man's world" eben.

Die schweigsame Elina bekommt von Dominik noch eine Chance zum Reden, indem er sie zur Seite nimmt. Diese Chance nutzt sie jedoch nicht und schweigt weiter. Zwei weitere Damen sind in einer anderen Ecke des opulenten Hauses redseliger. Selbst als eine der ersten Fragen des auf Gran Canaria lebenden Bachelors ist, wie sie zu Kinder und Familie stehen. Für viel mehr interessiert er sich bei Giannina und Yasmin, beide erst Anfang zwanzig, auch nicht. Nun wissen wir auch, warum Dominiks Oma den Baby-Rat noch mit nach Mexiko geben musste.

Am Ende der ersten Folge gibt es drei potenzielle Bachelor-Baby-Anwärterinnen weniger, die keine Rose von Dominik überreicht bekommen haben.