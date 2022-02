Alles andere als "down to earth" ist die zweite Folge des Bachelors: Vom Fallschirmsprung über den Wolken, bis zum Hochzeitskleider-Kampf und ordentlich Zickenterror, ist alles dabei.

"Uiuiuiui", würde Bachelor Dominic wohl sagen, wenn er wüsste, dass Christina Aurora gerne sein Sakko klauen würde und daran schnüffeln möchte. Die Obsession der Damen auf Dominic nimmt in der zweiten Folge von "Der Bachelor" massiv zu.

In luftiger Höhe beginnt zur Primetime die neueste Folge. Bachelor Dominic geht gleich in die Vollen und vor allem in die Luft bei einem Einzeldate mit seiner Auserwählten Jana-Maria, auf die er schon bei der großen Vorstellungsrunde ein Auge geworfen hatte. Fallschirmspringen ist angesagt. "Es schweißt zusammen und man kann sich ein Leben lang daran erinnern", sülzt Dominic, als Jana-Maria die Gesichtszüge entgleisen, bei dem, was ihr nun bevorsteht. Doch bei dem übermotivierten Dominic kann sie dann doch nicht nein sagen und erbarmt sich zu einem tiefen Sturz.

Beim Anziehen der Sicherheitsgurte bekommt der Bachelor jedoch eine größere Panik um sein Gemächt und seine Zeugungsfähigkeit nach dem Sprung als um sein Leben: "Ey ich hab so Angst ne, boah meine Eier, ahhh!" Jana-Maria kontert: "Gut, dass du welche hast." Eine Steilvorlage, um auf das beim Bachelor schon in der ersten Folge sehr beliebte Thema Familienplanung zurückzukommen: "Hast du Kinder?", fragt er sie, Jana-Maria verneint und er nimmt thematisch noch mal die Kurve zurück zu seinem Schritt: "Ich hoffe, ich kann danach noch Kinder machen!" Ja Dominic, ganz Deutschland hat es schon nach nicht mal zwei Folgen verstanden, du möchtest Kinder. Beim weiteren Einzeldate nach dem Sprung verrät ihm Jana-Maria übrigens, dass sie gerne vier Kinder hätte. Dominic reagiert schockiert, obwohl das ja eigentlich seinem vielfach angesprochenen Kinderwunsch zugutekommen sollte.

Dominic lernt etwas kennen, das er besser als Sex findet

In der Luft schwärmt Dominic Stuckmann davon, dass die beiden ja nun die "Wolke Sieben" sehen würden. Den Sprung selbst bewertet der Bachelor mitten im freien Fall seinem Fallschirmsprung-Coach gegenüber mit den Worten "better than sex". Das wollte der Herr, der an Dominic gekettet ist, bestimmt in diesem Moment hören.

Zwischen den Frauen scheint die Stimmung im Haus derweil zu kippen. Eine der Damen erntet hinter ihrem Rücken den Spitznamen "Brokkoli", warum ist bisher unklar. Als Jana-Maria vom Date zurückkommt, hat sie bereits eine Rose, eine Freikarte zur nächsten Folge, in der Hand. Emily reagiert grantig und sagt "Ich hab mich jetzt ehrlich gesagt nicht gefreut, ich mach doch keine Luftsprünge, wenn jemand mit einer Rose nach Hause kommt."

Luftsprünge machen alle Frauen des Hauses aber, als plötzlich Hochzeitsmusik ertönt. Der Sound löst bei fast allen wildes Gekreische und Durcheinandergerenne aus. Außer bei Jana-Maria, sie glaubt kurzzeitig, der Bachelor löst die Staffel jetzt auf und heiratet sie direkt. Was folgt, ist ein Brautkleid-Battle der Extraklasse. Manche Frauen bekommen ein weißes Hochzeitskleid verpasst, um sich anschließend auf dem Rasen vor dem Bachelor zum Horst, oder besser gesagt, zur Gewinner-Braut machen zu dürfen. Bei lustigen Kinderspielen wie Tauziehen kann eine der Damen ein kurzes Date mit dem Angeschmachteten gewinnen.

"Der Bachelor" 2022 Mit diesen Frauen bekommt es Bachelor Dominik Stuckmann zu tun 1 von 23 Zurück Weiter Zurück Weiter Anna, Angestellte im öffentlichen Dienst aus Hamburg

Die studierte Architektin ist seit vier Jahren Single und hofft nun, im TV ihren Traummann zu finden. "Ich bin ein perfekter Mix aus liebevoller Partnerin und bester Freundin", sagt die 33-Jährige. Anna wünscht sich einen Mann, der liebevoll, ehrlich und humorvoll ist – und am besten aussieht wie Schauspieler Tom Hardy. Mehr

Möchte der Bachelor Dreck oder Drake auf die Ohren?

Bobette gewinnt und darf anschließend mit dem Bachelor Torte essen. Hierbei nimmt Dominic Stuckmann den Mund nicht nur mit Torte zu voll. Auf die Frage, wie Bobette zum Feiern steht, bekommt Dominic die Gegenfrage gestellt und sagt: "Hau Dreck mir auf die Ohren und dann zeig ich dir hier meinen Freestyledance!" – wahrscheinlich meint Dominic an dieser Stelle den Musiker Drake, den er aber sehr außergewöhnlich ausspricht. Das ließ sich RTL natürlich nicht zweimal sagen und schwupps trällerte Drake aus einer Box. "Heiliger Bimbam, das war nicht geplant", betont Dominic, als er sich zu seinem vollmundig angekündigten Tanz aufschwingt, der eher danach aussieht, als würde er auf dem Rasen Ameisen tot treten.

Zurück in der Villa berichtet Bobette von dem Date, während Emily mit einem noch grantigeren Gesichtsausdruck immer wieder den Mixer befeuert, um die Stories nicht hören zu müssen.

Damit auch die anderen Damen in dieser Folge nicht zu kurz kommen, folgt eine Einladung des Bachelors zu einer Massenabfertigung auf einer Yacht, natürlich wieder akustisch unterlegt mit dem obligatorischen Gekreische. Nach viel Kokos-Alkohol-Schleichwerbung und unpersönlichen Einzelgesprächen auf der Yacht am kahlen, weißen Plastiktisch, nähert sich wieder die Nacht der Rosen. Vivian lässt per Videobotschaft schon vor dem Auswahlspektakel verlauten, dass sie die Show wegen ihres Sohnes leider verlassen muss. Dann der nächste Aufmarsch bunter Polyester-Fummel, um einen dornigen Stängel abzugreifen. Diesen macht Irina noch mit, verabschiedet sich dann aber vor der Rosenverteilung ebenfalls aus der Kuppelshow. Sie spürt den Vibe nicht beim Bachelor, das kratzt natürlich an seinem Ego, wie er später zugibt. Statt vier Damen werden durch die Aufgabe der zwei nun nur noch zwei weitere vor die Tür gesetzt, es trifft Giannina und Claudia.

Irina ruft beim Abgang natürlich noch "Määäädels, ich lieb euch alle ganz doll, neeee!", bei den Damen spürte sie den Vibe offensichtlich und eine heult, weil die, die gehen, ihr ja schon so ans Herz gewachsen waren. Nur der Bachelor, der liebt noch keine der Ladies nach zwei Folgen, komisch aber auch, nach der ganzen Zeit.