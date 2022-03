Folge sechs bei "Der Bachelor" und sowohl Dominik Stuckmann als auch den Frauen wird Schauspieltalent abverlangt. Wie gut sie sich schlagen und wer sich unbeliebt macht.

Dem Bachelor eine Backpfeife zu geben, kann sich auszahlen. Ex-Kandidatin Yeliz Koc hat sich so immerhin eine recht erfolgreiche Influencer-Karriere aufgebaut. Sie blieb als die Teilnehmerin in den Köpfen der Kuppelshow-Fans, die Ex-Rosenkavalier Daniel Völz eine pfefferte, nachdem Völz sie erst küsste und ihr dann keine Rose gab.

"Der Bachelor": Ohrfeige von Chiara

Dem aktuellen Bachelor Dominik Stuckmann wollte bislang noch keine der Frauen eine Ohrfeige verpassen. Und das, obwohl auch er bereits mehrere Kandidatinnen geküsst hat. In Folge sechs kommt es dann doch zum ersten Mal zu Handgreiflichkeiten – allerdings nur halbernst gemeint.

Stuckmann lädt einen Großteil der verbliebenen Frauen zum Gruppendate ein. Er will prüfen, wie man mit Drama zurechtkomme, lässt er sie wissen. Was das im Bachelor-Universum bedeutet? Der Single-Mann und die Anwärterinnen auf sein Herz versuchen sich an der Schauspielerei. Sie sollen eine Telenovela nachstellen. "Ich wollte nach Mexiko auswandern und ein Telenovela-Star werden", offenbart Jana-Maria, nachdem der Bachelor das Konzept erklärt hat. Nach Mexiko hat sie es zumindest geschafft, wenn auch nur, um einen Mann zu erobern. Betrug, Eifersucht, Liebeleien – in den Drehbüchern für das Bachelor-Schmierentheater ist alles enthalten.

Kandidatin Chiara, die von Stuckmanns Figur betrogen wurde, bekommt sogar ihren ganz eigenen Yeliz-Koc-Moment und pfeffert dem Junggesellen eine. "Chiara hat ein bisschen übertrieben", urteilt Fast-Telenovela-Star Jana-Maria. "Boah, die hat aber gescheppert, du", drückt es Franzi auf ihre Art aus. "Ist halt ne Ohrfeige. Stirbt er nicht dran", lacht die Schlägerin. Chiara hat aber auch andere Argumente als handfeste. "Die schafft es immer wieder mit ihren Blicken. Ich probiere schon immer so weg zu gucken, weil ich mir denke 'Ey, du frisst mich gleich auf'", sagt der Bachelor über sie.

Jana-Maria ist mal wieder eifersüchtig

Der Darstellendes-Spiel-Mittelstufen-Performance folgt ein Einzelgespräch mit Franzi, das man der Kategorie "Äußerst unangenehme Wortwechsel" zuordnen kann. "Und wie fandest du mich heute so, war ich real?", fragt sie ihn und spricht "real" natürlich englisch aus. "Nee ich find das cool so", antwortet der Bachelor, woraufhin Franzi ihm erklärt, dass sie in der Gruppe stiller ist als sonst. Und außerdem mag sie gerne mit Freundinnen weggehen. Hätten wir das also auch geklärt. "Das soll auch nicht eingebildet klingen, aber ich kriege schon viel Aufmerksamkeit von Männern", offenbart sie Stuckmann. "Deshalb muss sie auch gar nicht in die Situation kommen, zu erobern, sondern wird erobert", analysiert er hinter den Kulissen. Das könnte auch erklären, warum sich Franzi so wahnsinnig schwertut, ein normales Gespräch auf die Beine zu stellen.

Anschließend bittet der Bachelor die eifersüchtige Jana-Maria zum Rapport, die in den vergangenen Folgen gefühlt schon von Hochzeit und Hausbau träumte. Und wie soll es anders sein: Gleich zu Beginn wirft sie ihm vor, zu schnell zu küssen. Immerhin seien jetzt schon mehrere Frauen in den Genuss gekommen. Und auch die Tatsache, dass sie in der letzten Nacht der Rosen erst als Vorletzte ein Blümchen bekommen habe, ärgert die auf Marbella lebende 29-Jährige.

Auch unter den Frauen wird langsam ersichtlicher, was man von Jana-Maria hält. "Wenn der wirklich was Ernstes sucht und (..) wenn er mit der zusammen wohnt und da kommt jedes Mal ein Vorwurf, wenn der irgendwas falsch macht – das ist doch toxisch", analysiert Emily ihre Konkurrentin. "Von ihr hole ich mir immer ein paar Seitenhiebe ab. (...) Aber das ist nicht schlimm. Ist ja süß irgendwo", kommentiert der Bachelor selbst die bohrenden Fragen von Jana-Maria. Nach dem Telenovela-Gruppendate besucht er die Frauen in ihrer Villa. Dort fällt Jana-Maria – wie soll es auch anders sein – direkt auf, dass er "Chiara von oben bis unten angeguckt" hat. Eigentlich ist er aber aus einem anderen Grund dort. Der Bachelor erklärt den Kandidatinnen, dass sie bald umziehen werden. Raus aus der gemeinsamen Villa. Vorher geht's aber zum nächsten Gruppendate mit Nele, Emily und Yasmin.

Dort haben die vier sich so wenig zu sagen, dass es fast schmerzt. Einzig die Vorliebe oder Abneigung für Oliven wird geklärt, bevor der Bachelor die Runde endlich erlöst und Nele zum anschließenden Einzeldate bittet. Dort kommen sich Stuckmann und die Hamburgerin schnell näher. Auf einer Romantik-Schnitzeljagd müssen sie Aufgaben lösen. Von Grimassen bis zum Tanzen ist alles dabei. Und geknutscht wird natürlich auch.

Die sechste Nacht der Rosen bringt dann neben viel Hochprozentigem das ein oder andere unangenehme Gespräch. Lara eröffnet dem Bachelor, sie würde ihr Leben an seines anpassen. Für ihn ein rotes Tuch, er suche schließlich eine unabhängige Frau. Franzi – wir erinnern uns, die "Reale" –, sagt ihm, er könne sie auch nach der Sendung anrufen, wenn es mit der Auserwählten nicht klappt. Einzig Anna bringt die gesamte Show treffend auf den Punkt: "Ich glaube wir kennen uns so fünf Prozent vielleicht", sagt sie dem Bachelor. Und irgendwie wünscht man sich am Ende einer doch eher öden Folge Yeliz Koc zurück, die aus dem Hintergrund angerannt kommt und für Radau sorgt.

