von Wiebke Tomescheit Huch: In Folge zehn stehen nicht nur die traditionellen "Home-Dates" an, eine der Kandidatinnen offenbart nach all den Wochen auch plötzlich eine religiöse Seite. Immerhin trifft David am Ende eine vernünftige Entscheidung.

Okay. Die "Home-Dates". Kann RTL heute gutmachen, was letzte Woche mit den "Dream-Dates" in Rio irgendwie nicht geklappt hat? Also: ein bisschen Spannung erzeugen? Lisa, Chiara und Angelina sind noch im Rennen um Davids Zuneigung, und sie locken den Bachelor in Folge 10 in die deutsche Provinz, um mit den Eltern am Fliesentisch Kaffee zu trinken. Beziehungsweise im Fall von Angelina: Mit ihrer Schwester und ihrer besten Freundin. Die Runde wirkt nett, aber heimlich denkt man sich als gemeiner Zuschauer: Hat "Utze" hier den einfachen Weg gewählt und niemanden von ihren Eltern zum Treffen eingeladen?

Nein, wir ziehen diesen Vorwurf zurück: Nach dem Teekränzchen mit den Mädels wechseln die beiden ins Restaurant von Angelinas Vater. Den hat sie lange nicht gesehen, deshalb umarmen sich die beiden schluchzend ... und man hat das Gefühl, David weiß nicht so richtig, wieso es plötzlich nicht mehr vor allem um ihn geht. Dann aber kehrt er den netten Schwiegersohn raus und gibt sich sogar richtig Mühe, Angelinas Vater zu erklären, was ein Influencer ist. Zum Glück erklärt er ihm nicht, dass er anschließend mit seiner Tochter auf deren Ecksofa knutschen und fummeln wird.

Knutschen auf dem Sofa

Als nächstes ist dann Lisa dran. Das Wiedersehen zwischen ihr und David fällt irgendwie emotionaler aus als zuvor bei Angelina, und das, obwohl ihr Bruder und ihre beste Freundin beim gemeinsamen Kaffeetrinken dann relativ steif wirken. Bemerkenswert ist vor allem, dass die beste Freundin von Reisefreundin Lisa die Deko ihrer Wohnung (sehr maritim) damit erklärt, dass sie dann nicht in Urlaub fahren müsse, wenn sie so hübsche eigene vier Wände habe. Wie geht das denn zusammen? Hat Lisa da nie ein Machtwort gesprochen?!

Anschließend gehen David und Lisa spazieren und ziehen sich dann (Überraschung!) ihrerseits zum Kuscheln aufs Sofa zurück. Die beiden wirken tatsächlich wie ein Pärchen, der Bachelor verrät sogar, dass er während der Show brav Tagebuch geführt hat, um seine Gefühle zu dokumentieren. Es wird viel geknutscht und wir hoffen einfach, dass er am Ende nicht trotzdem Chiara wählt. Mit Lisa könnte das wirklich was werden, mit den beiden anderen vermutlich eher nicht.

Wo hat Chiara diese netten Eltern her?

Chiara in Soest hat dann aber immerhin ein sehr schönes, rustikales Wohnzimmer und eine zuckersüße Familie. Warum Chiara trotz ihrer herzigen Eltern so geworden ist wie sie geworden ist ... man kann nur ratlos mit den Schultern zucken. Wir jedenfalls würden direkt gern ihre Eltern besuchen und Lasagne futtern. Auch, wenn sie gerade selbst nicht da wäre ... Allerdings macht Chiaras bezaubernde Mutter den "Fehler", zu verraten, dass die "Bachelor"-Teilnahme für ihre Tochter ein Traum war. Für Davids Ego ist das sofort eine schrillende Alarm-Sirene: Will die Rap-Journalistin etwa doch nur den Fame, und nicht sein Lifecoaching?

Dann macht Chiara etwas Seltsames: Sie entführt David in ein nahegelegenes Kloster und erzählt von ihrem Glauben. Chiara, religiös? Also, wir wollen weder Religiösität dissen noch Chiara, aber bisher wäre uns nicht aufgefallen, dass Glaube in ihrem Leben eine signifikante Rolle spielt. Immerhin tut sie uns später, als sie mit David in ihrem alten Kinderzimmer kuschelt, den Gefallen und nennt den "Bachelor", also die Sendung, "Trash". "Oh, jetzt hab ich alle beleidigt", kichert sie anschließend.

Die Frauen lernen Davids Mama kennen

Und dann dreht RTL einmal den Spieß um: David darf seine Mama wieder in die Arme schließen und muss ihr nun seine drei verbliebenen Kandidatinnen vorstellen. Seine Mutter ist herzig nervös und wehrt jegliche Komplimente der Frauen ab: Nein, ihre "Schlupflider" kämen weniger vom Lachen als durch das erschlaffende Gewebe. Truth bomb. Sie sei auch eher "Tatort-Fan" als "Bachelor"-Guckerin. Außerdem benutzt sie das Wort "Penis" und, ja, es geht dabei um den ihres Sohnes. Tsihihi. Alle Frauen schleimen natürlich kräftig, aber Lisa sammelt Bonuspunkte mit einem selbstgeknoteten Hänge-Blumentopf.

Dennoch behauptet Mama Jackson am Ende, keine klare Favoritin zu haben. Der Bachelor muss sich also allein entscheiden. Und die erste Entscheidung ist die – für Angelina. Huch. Nix gegen die niedliche "Utze", aber in Sachen Chemie zwischen den beiden hätten wir drauf getippt, dass sie heute gehen muss. An wen geht denn dann aber nun die zweite (und letzte) Rose? Arrrrrrrgh. Bitte nicht Chiara. Bitte nicht Chiara. Und David sagt:

"Lisa." Puuuuuuh. Da hat Chiara nicht mal ihre süße Familie geholfen. Ob es nun der Klosterbesuch war, oder das "Bachelor war ihr Traum"-Dilemma ... vielleicht haben auch noch Rebeccas Vorwürfe aus der vorletzten Folge nachgehallt. Chiara nimmt es mit dramatischer Würde. Und macht damit den Weg frei dafür, dass David sich im Finale für Lisa entscheiden kann. Also, wenn er schlau ist.