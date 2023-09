Der Deutsche Fernsehpreis gehört zu den begehrtesten Auszeichnungen in der deutschen TV-Branche. Zum 25. Mal wurde die Trophäen nun in Köln verliehen. Dabei gingen sieben Preise an das ZDF, sechs an Netflix, fünf an RTL Deutschland und jeweils vier an die ARD sowie an ProSiebenSat.1. Zwei Preise entfielen zudem auf Prime-Video-Produktionen und jeweils einer auf Sky und auf Joyn.

Zu den Gewinnerinnen des Abends gehörte unter anderem Schauspielerin Jella Haase mit ihrer Netflix-Serie "Kleo". Auch Bill und Tom Kaulitz durften sich über eine Auszeichnung für ihre Sendung "That's my Jam" (RTL+) freuen und waren sichtlich überrascht. Der Ehrenpreis ging an Multitalent Michael "Bully" Herbig.

Neben vielen lustigen Momenten – wie etwa einem Auftritt von Frauke Ludowig und Marlene Lufen im Schlafanzug – gab es auch ernste Töne. Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise oder die Revolution im Iran wurden beim Deutschen Fernsehpreis ebenfalls thematisiert.

Hinweis der Redaktion: Der stern ist Teil von RTL Deutschland.​​​​​​