Moderatorin Sylvie Meis ist ein Liebling der Klatschspalten und Blitzlicht gewohnt. In der Show «The Masked Singer» schaffte sie es nun zwei Wochen lang, unerkannt zu bleiben. Am Ende kommt man ihr auch wegen anatomischer Auffälligkeiten auf die Schliche.

Ein Alpaka kann einpacken: TV-Moderatorin Sylvie Meis (42) ist in der ProSieben-Show «The Masked Singer» als zotteliges Wolltier enttarnt worden.

Die Niederländerin flog aus der Sendung, weil sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekam - und musste daher ihre Maske ablegen. Wie sich herausstellte, steckte sie im Kostüm eines Alpakas mit Vorliebe für Trainingsanzüge und Turnschuhe. «Ich bin super, super, super stolz, dass ich mich getraut habe. Weil: Ich habe noch nie wirklich gesungen», sagte Meis, als die Show für sie vorbei war. Ihr Teilnahme habe sie gewissenhaft verschleiert: «Mein Kind weiß es auch nicht.»

Vor der Enttarnung war vor allem den sehr kleinen Füßen des Alpakas Beachtung geschenkt worden. Rateteam-Mitglied Bülent Ceylan (44) tippte auch deswegen am Ende korrekt auf Meis. «Wie geil ist das denn? Ich habe dich an zwei Sachen erkannt: Der Akzent und an deinen Füßen!», rief der Komiker, als die Moderatorin schließlich abgekämpft vor ihm stand. Meis gab offen zu: «Ich habe kleine Füße, das stimmt.» Es handle sich um Größe 36.

Die Moderatorin, geboren im niederländischen Breda ist unter anderem aus der RTL-Show «Let's Dance» und als Model bekannt. Im September heiratete sie in Florenz ihren Verlobten Niclas Castello. Von 2005 bis 2013 war sie mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (37) verheiratet. Die beiden haben den gemeinsamen Sohn Damián.

Bei «The Masked Singer» singen Promis in aufwendigen Kostümen und versuchen, dabei nicht enttarnt zu werden. Wenn die Zuschauer sie aus der Show wählen, müssen sie allerdings die Masken ablegen.