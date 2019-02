Dies diesjährige Staffel der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" neigt sich dem Ende zu. Kommende Woche stehen schon die sogenannten Homedates an, bei denen Bachelor Andrej Mangold die Familien seiner verbliebenen Kandidatinnen kennenlernen wird.

Bei Kaffee und Kuchen wird der Rosenkavalier traditionell auf Herz und Nieren geprüft, nur um dann anschließend mit der Tochter des Hauses auf dem muckeligen Ecksofa zu knutschen. So der bisherige Verlauf der Homedates. Im Kampf um die Gunst Mangolds sind jetzt noch dabei: Steffi, Jenni, Eva, Jade, Nathalia und Vanessa. Aber wer meint es wirklich ernst mit dem 32-Jährigen?

Bachelor-Kandidatinnen: Steffi

Die eindeutigste Ansage machte ihm in der vergangenen Folge die Rheinländerin Steffi. Sie ließ den Bachelor wissen, dass sie einen ausgeprägten Kinderwunsch habe, immerhin sei sie schon 32 Jahre alt und stünde mit beiden Beinen im Leben. Ihm ginge es genauso, versicherte er ihr.

In den vergangenen Folgen hat Steffi immer wieder betont, Mangold zu mögen. Dabei hält sie sich mit Zickereien gegen die anderen Kandidatinnen zurück. Steffi ist eindeutig die ehrlichste und offenste der verbliebenen Frauen.

Jenni

Zwischen Jennifer und dem Bachelor flogen schon in der Kennenlern-Folge die Funken. Sie war es, die der Single als erste küsste. Die Chemie stimmt. Umso eifersüchtiger ist Jenni jedes Mal, wenn eine andere Frau auf ein Date mit Mangold geht. Die Blicke, die sie ihren Konkurrentinnen zuwirft, sprechen Bände. Die Bremerin meint es, das wurde schnell klar, ziemlich ernst. Sie will den Bachelor für sich - die anderen Frauen stehen ihr dabei nur im Weg.

Eva

Die Düsseldorferin Eva durfte in der vergangenen Folge mit dem Basketball-Profi im Pool knutschen. Dass es so weit kommen würde, damit hätten nach ihrem Gespräch wohl wenige gerechnet. Mangold fühlte der 26-Jährigen ordentlich auf den Zahn. Ob sie auf wohlhabende Männer stehe, wollte er von ihr wissen. Der Grund: Sie war mal mit einem zehn Jahre älteren Mann liiert, der in Mumbai gelebt hat. Aha. Außerdem trinke sie gerne Espresso auf der Kö, woran sich der Bachelor auch störte. Nun gut.

Ob sie nun auf wohlhabende Männer abfahre oder nicht, wurde in dem Gespräch nicht abschließend geklärt. So oder so wirkt die 26-Jährige so, als würde sie vor allem gerne eins: gewinnen. Ob es dabei tatsächlich um Mangold selbst geht, oder nur die Show, wird sich noch zeigen.

Jade

Über Kandidatin Jade lässt sich bislang wenig sagen. Sie beklagt in jeder Sendung, der Bachelor würde sie gar nicht richtig kennen. Womit sie recht hat. Noch kennt niemand Jade so richtig. "Ne hundertprozentige Antwort, warum ich noch da bin, habe ich nicht bekommen", monierte sie in der vergangenen Folge. Jade wird nächste Woche die Koffer packen müssen. Aber wenigstens hatte sie vermutlich eine schöne Zeit in Mexiko.

Nathalia

Nathalia ist die geheimnisvolle Nachzüglerin, die gerade mit dem Bachelor shoppen gehen durfte, die aber wenig von sich preisgeben will. Das fällt natürlich auch dem Bachelor auf. Wenn sie nicht langsam aus sich raus kommt, wird es für die Brasilianerin eng. In einer Kuppelshow, in der Frau um die Gunst des Mannes buhlen muss, könnte ihr ihre mysteriöse Aura auf Dauer zum Verhängnis werden.

Vanessa

Vanessa, die Accessoire-Designerin, war bereits auf einem Einzeldate mit dem Bachelor. Dort hatte sie Hemmungen, ihn zu küssen, was ihr nicht nur den Respekt des Rosenkavaliers einbrachte, sondern auch eine Schnittblume. Mittlerweile ist es jedoch ruhig um Vanessa geworden. Zu ruhig. Und obwohl Vanessa zu den sympathischeren Kandidatinnen gehört, könnte es in der kommenden Folge auch für sie eng werden.

Am Ende wird der Bachelor sich - so unsere Prophezeiung -, zwischen Steffi und Jennifer entscheiden.