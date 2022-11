Sehen Sie im Video: Dieses Rätsel in Form einer "Wer wird Millionär"-Frage beschäftigt Internet-User seit einem Jahrzehnt.

































Dieses Rätsel in Form einer „Wer wir Millionär"-Frage beschäftigt das Internet seit über einem Jahrzehnt. Die Frage lautet:

Wenn Sie zufällig eine Antwort auf diese Frage auswählen würden, wie hoch wäre die Chance, dass Sie richtig liegen?

* Antwort A: 25 Prozent * B: null Prozent * C: 50 Prozent, oder * D: noch mal 25 Prozent.

Bei vier Antwortmöglichkeiten läge es nahe, dass 25 Prozent die richtige Antwort wären.

Doch da gibt es ein Problem: diese Auswahlmöglichkeit gibt es gleich zweimal: Antwort A und Antwort D.

Wer jetzt denkt, dass es keine Lösung gibt, müsste also Antwort B wählen: Null Prozent.

Doch das widerspricht sich: Denn wenn B korrekt wäre, würde es eine richtige Lösung geben, dann kann aber logischerweise auch Antwort B nicht korrekt sein.

Nun bliebe lediglich noch Antwort C, also 50 Prozent übrig.

Doch auch Antwort C widerspricht sich. Denn die Wahrscheinlichkeit zufällig diese auszuwählen, liegt bei 4 Antwortmöglichkeiten, bei 25% und nicht bei 50%.

Damit ist die Frage, so wie sie gestellt ist, nicht lösbar im Sinne eines Paradoxons. Das Rätsel wurde 2011 in einem Blog der Universität Cambridge als Beispiel eines Wahrscheinlichkeits-Paradoxons veröffentlicht.

