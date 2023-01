"Deutschland sucht den Superstar" hat seinen wohl bekanntesten Juror wieder: Dieter Bohlen kehrt für die 20. Staffel zu der Castingshow zurück. Die Jubiläumsstaffel wird ab dem 14. Januar 2023 ausgestrahlt – und geht es nach RTL soll es die letzte sein.

"Nach zwei sehr erfolgreichen Jahrzehnten werden wir die Show ein letztes Mal groß feiern. Und zum großen Finale darf Dieter Bohlen nicht fehlen", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner im Sommer 2022. Bohlen selbst zweifelt, ob nach der 20. Staffel wirklich Schluss ist. Im Interview mit dem stern sagte er: "Ich glaube, dass das letztendlich die Zuschauer entscheiden werden. Mein Feeling sagt mir, dass es nicht die letzte Staffel sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es steht noch nichts fest."

Dieter Bohlen ist zurück bei DSDS

Im März 2021 hatte RTL sich nach 20 Jahren Zusammenarbeit von Dieter Bohlen getrennt. Der 68-Jährige war seit der ersten Staffel 2002 Chef-Juror bei DSDS, machte die Show mit seinen flapsigen, oft abwertenden Sprüchen zu seinem Markenzeichen. Man wolle familienfreundlicher werden, hieß es damals vom Sender.

In der 19. Staffel wurden die Kandidat:innen von Florian Silbereisen, dem Produzenten Toby Gad und der niederländischen Sängerin Ilse DeLange bewertet, die ein spürbar höheres musikalisches Niveau anzogen und sanfter urteilten. Doch beim Publikum kam der Kuschelkurs nicht an: Die Einschaltquoten sanken weiter. Zur Freude von Dieter Bohlen, wie er im stern-Interview zugibt. "Aber ich bin gleichzeitig kreuzloyal und seit 20 Jahren bei diesem Sender. Mir zeigt das nur, dass die Menschen vor dem Fernseher manchmal klarer sehen als die Leute hinter dem Schreibtisch. Jeder in Deutschland, den ich getroffen habe, jeder, ohne Ausnahme, hat mir gesagt: Warum hat RTL das gemacht?"

Nun kehrt er zu DSDS zurück. An seiner Seite werden in der Jury Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony die Talente beurteilen.