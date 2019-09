Dieter Nuhr ist es gewohnt anzuecken. Der Comedian hat im Laufe der Jahre immer mal wieder mit Witzen polarisiert, die manch einer als geschmacklos empfunden hat. Häufig regt sich Protest gegen Nuhrs Humor vor allem bei Menschen, die sich links von der Mitte verorten. So auch beim aktuellen Aufreger.

Der Comedian hatte vergangenen Donnerstag in seiner Sendung "Nuhr im Ersten" ein paar Witzchen über Greta Thunberg eingestreut. So sagte er: "Ich bin gespannt, was Greta macht, wenn es kalt wird. Heizen kann es ja wohl nicht sein." Und setzte noch einen drauf: "Natürlich muss was passieren. Ich werde, weil meine Tochter zu den Freitagsdemos geht, im Kinderzimmer nicht mehr heizen."

Dieter Nuhr kontert Kritik an der Wirtschaft

Thunbergs Kritik an der Wirtschaft – die laut Nuhr ja immerhin dafür sorgt, das 7,5 Milliarden Menschen bei wachsendem Wohlstand und wachsender Gesundheit immer älter werden – kontert er so: "Als Schulkind interessiert mich doch die Grundversorgung nicht. Das machen doch die Eltern."

Im gleichen Stil setzt er sich auch mit den energiepolitischen Vorstellungen der Fridays-for-Future-Bewegung auseinander: "Wenn unsere Kinder meinen, wir könnten diese Welt mit ein bisschen Sonne und Wind antreiben, dann sollten wir Eltern ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen. Da können Sie dann ihre Handys aufladen."

Applaus im Studio

Im Studio erhielt Dieter Nuhr für diese Sprüche viele Lacher und Applaus. Doch nicht jeder Fernsehzuschauer war damit einverstanden. Auf Twitter entbrannte eine Debatte über die Sendung, ausgelöst durch einen Tweet von Michael Flammer, Aktivist bei Parents for Future. Der hatte Nuhrs Witze als "geschmacklos" bezeichnet: "So viel Stimmung, wie Sie gegen #FridaysForFuture machen, ist aus meiner Sicht keine Satire mehr. Das ist reine Meinung."

Wie geschmacklos ist das denn bitte, Herr @dieternuhr? Es tut mir fast körperlich weh, dass ich mit meinen Gebühren Ihre Show mitfinanzieren muss. So viel Stimmung, wie Sie gegen #FridaysForFuture machen, ist aus meiner Sicht keine Satire mehr. Das ist reine Meinung.

[THREAD 1/2] pic.twitter.com/Z8teX65o0X — Michael Flammer 🌍💚🌡 (@Jumpsteady) September 28, 2019

In einem zweiten Tweet griff er die ARD an, in der die Sendung gezeigt wurde. "Sie strahlen solch platte Meinungsmache aus und liefern Stoff für jeden Stammtisch. Nach dem Motto, was wir in Deutschland machen, spielt keine Rolle fürs Klima. Wir streiken auch für Ihre Kinder."

Am Donnerstag ist Dieter Nuhr wieder auf Sendung

Viele stimmten der Kritik Flammers zu, aber mindestens ebenso vielen Usern ging das zu weit. Man müsse Humor auch dann ertragen können, wenn die eigene politische Meinung und das Weltbild nicht bestätigt würden, so der Tenor.

Einer meldete sich in der ganzen Debatte nicht zu Wort: Dieter Nuhr. Vermutlich arbeitet er schon wieder an neuen Witzen. Am kommenden Donnerstag ist er wieder auf Sendung.