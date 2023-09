Naomi Campbell klagt über Hitzewallungen. Eine vierteilige Doku beleuchtet ihre Karriere, ebenso wie die von Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington.

Das Topmodel Naomi Campbell berichtet von seinem Kampf mit den inneren Hitzewellen. "Warum kommen Männer nicht in die Wechseljahre?", klagt die 53-Jährige in der neuen Doku "The Super Models", aus der das "People"-Magazin zitiert. Sie glaube, sich gerade in einer Vorstufe der Menopause zu befinden, dem Zeitpunkt der letzten Regelblutung.

Wenn sie sich fühle, als sei sie "gerade in einen Ofen" gestiegen, könne ihr niemand helfen, so Campbell. "In der einen Minute geht es mir gut. In der nächsten Minute kommt nur dieser Backofen hoch."

Die vierteilige Doku "The Super Models", in der die Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington beleuchtet werden, läuft ab dem 20. September bei Apple TV+. Vor Campbell hatten schon andere prominente Frauen von ihren persönlichen Erfahrungen mit den Wechseljahren berichtet, darunter Hollywoodstar Salma Hayek (57) und die frühere First Lady der USA, Michelle Obama (59).