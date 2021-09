Sehen Sie im Video: Schauspielerin mit Down-Syndrom warnt – "Besondere Menschen wie ich sterben aus".









Hallo Miteinander! Mein Name ist Luisa Wöllisch. Mein Beruf: Schauspielerin! Vielleicht kennen Sie mich aus dem Kino-Film „Die Goldfische“.

Ja… Wie Sie sehen, ich habe das Down-Syndrom. 2014 hat sich mein Leben radikal verändert. Denn da habe ich am ersten inklusiven Theater der Freien Bühne München eine Schauspielausbildung gemacht. Das ist ein inklusives Theater, in dem Schauspieler und Schauspielerinnen mit und ohne Behinderung professionell zusammenarbeiten. Also ein Theater für ALLE also. Ich habe dort unfassbar viel gelernt und mich enorm weiterentwickelt.

Ohne diese Ausbildung würde ich heute nicht für das Fernsehen drehen. Ich würde nicht in viele Städte reisen und Theater spielen. Und ich wäre nicht bei den Münchner Kammerspielen angestellt.

Deshalb bin ich entsetzt, dass es diese Ausbildung aus Einspargründen künftig nicht mehr geben soll. Was noch schlimmer ist: Die Finanzierung meiner Ausbildung und die zwei weiteren Kollegen, wird als „Fehler“ bezeichnet – obwohl wir erfolgreich sind!

Wissen Sie, was ich als „Fehler“ bezeichne? Dass heutzutage 9 von 10 schwangeren Frauen ihr Baby abtreiben, wenn sie erfahren, dass sie das Down-Syndrom haben. Besondere Menschen wie ich sterben aus. Weil manche glauben, unser Anderssein ließe uns leiden. Das darf einfach nicht sein.

Ich möchte Mut machen, sich für ein besonderes Kind zu entscheiden. Treffen Sie nicht aus Angst die falsche Entscheidung. Wie sie sehen, mir geht es gut und ich bin glücklich. Diese Chance sollten alle anderen Menschen mit Down-Syndrom auch haben!

