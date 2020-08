Clare Crawley sollte in der 16. Staffel der US-Show als "Die Bachelorette" auftreten. Doch die 39-Jährige hat das Kuppelformat vorzeitig verlassen - weil sie sich in einen Kandidaten verliebt hat.

So etwas hat es in 15 Staffeln der US-Show "Die Bachelorette" noch nicht gegeben: Clare Crawley, die im März als neue Single-Dame für die 16. Staffel präsentiert wurde, hat die Dreharbeiten vorzeitig abgebrochen und die Show verlassen. Allein ist sie trotzdem nicht, denn die 39-Jährige hat sich in einen der Kandidaten verliebt und ist mit ihm gemeinsam ausgestiegen.

Der Dreh für die aktuellen Episoden musste aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden und sollte im Juli fortgesetzt werden. Während der Zwangspause soll Kandidat Dale Moss, ein früherer Footballspieler aus South Dakota, Kontakt zu Crawley aufgenommen haben. Das Paar habe Zeit miteinander verbracht und sich ineinander verliebt, berichtet das US-Portal "people.com". "Als die Dreharbeiten offiziell begannen, waren sie im Grunde schon zusammen. Niemand sonst hatte eine Chance. Bei den darauffolgenden Dates wurde es so offensichtlich, dass ihr Herz nicht dabei war und sie es einfach nicht fühlte. Dann sagte sie, dass sie aussteigen wolle", zitiert "People" eine Quelle aus Produktionskreisen.

Tayshia Adams ersetzt Clare Crawley als Bachelorette

Für Clare Crawley wurde schnell Ersatz gefunden: Statt der Kalifornierin wird nun Tayshia Adams als "Die Bachelorette" in der 16. Staffel zu sehen sein. Die 29-Jährige war wie Crawley bereits Kandidatin im Format "Der Bachelor" und stand 2019 im Finale. Dort bekam sie allerdings den Laufpass von Bachelor Colton Underwood, der sich für eine bereits ausgeschiedene Kandidatin entschied. Mit Enttäuschungen kennt sich Adams also aus - sicher nicht die schlechteste Voraussetzung für die Teilnahme an dem Kuppelformat.

Wie genau der Wechsel der "Bachelorette" in der Show thematisiert wird, das erfahren die US-Zuschauer erst in einigen Wochen. Die 16. Staffel soll im September oder Oktober beim Sender ABC laufen. Das exakte Startdatum steht noch nicht fest.

Quelle: "People"