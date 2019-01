Das deutsche Bildungssystem hat einige Probleme. Oft ist von Chancenungleichheit oder Diskriminierung von Arbeiterkindern die Rede. Tja, komisch! Die wirklich auffallend doofe "Dschungelcamp"-Teilnehmerin Evelyn Burdecki, bekannt aus allerlei trashigen Reality-Formaten, hat es trotzdem irgendwie geschafft, ihr Fachabitur am Wilhelm-Heinrich-Riehl-Kolleg zu machen. Das ist nicht etwa eine Baumschule sondern eine Schule für Erwachsenenbildung, deren Leitung sich wahrscheinlich gerade einiges anhören muss.

Ihre Absolventin wird nämlich als neue Influencerin der Dummen gefeiert! Evelyns schlichtweg nicht vorhandene Allgemeinbildung ("Ich weiß nicht mal so richtig, was Steuern sind ...") und Ballaballa-Weltanschauung ("Was dich nicht härter macht, macht dich stärker") sorgen für Lacher und Top-Quoten in der RTL-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Die Presse schwärmt, ihre Blödheit sei "liebenswert", Fans gaben ihr den Spitznamen "The Brain".

In Zukunft wird die gelernte Fitnesstrainerin, die mal eine Ausbildung bei Aldi abbrach, deshalb wohl sowieso nicht mehr auf ihr (zugeflogenes?!) Abi angewiesen sein und ihr Geld mit ihrer Blödheit und ihrem Aussehen verdienen – so wie es schon die Katzenberger oder Verona Feldbusch taten.

Tut sie so oder ist sie so?

Einige vermuten deshalb schon, Burdecki würde nur so TUN als wäre sie doof (u.a. verortete sie zwischen Europa und den USA den "amerikanischen Ozean"). Aber ich befürchte fast, ihr "Brain" ist echt. Wie sonst könnte sie auf die Frage, ob Gletscher Zungen, Nasen oder Finger haben, antworten: "Vielleicht hat das irgendwas mit Glitschen zu tun. Deshalb vielleicht die Nase? Wobei die Zunge kann auch glitschen. Beim Eis essen zum Beispiel." So einen Quatsch kann man sich doch als durchschnittlich intelligenter Mensch gar nicht ausdenken! Die meisten Erstklässler sind besser in Erdkunde. Und der Maulwurf in meinem Garten auch. Sogar Burdeckis Anwalt gab kürzlich zu Protokoll: "Sie ist hübsch, aber nicht die Hellste ..."

Trotzdem sieht es so aus, als würde Burdecki gerade zum neuen Liebling der Nation mutieren. Das macht mir persönlich ANGST. Gut möglich, dass die attraktive Dumpfbacke bald ihre eigene Show bekommt. Junge, leicht beeinflussbare Leute gucken sich das dann an und denken, Dummheit sei plötzlich cool. "Weißt wie ich mein?!" Soweit darf es nicht kommen!

Nachprüfung im Dschungel

Deshalb schlage ich folgenden Kompromiss vor: Evelyn darf erneut ins TV, muss dort aber live ihre mündliche Abiprüfung wiederholen. Wenn sie besteht, gibt‘s meinetwegen 100.000 Euro in bar. Auf diese Weise könnte man testen, ob ihr Bildungslücken wirklich echt sind (was ich stark befürchte) und was ihr Fachabitur wert ist.

PS: Ich habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben, dass sich bald ein ehemaliger Lehrer Burdeckis meldet und zugibt: "Hoppla, uns ist da ein Fehler unterlaufen!" Klassischer Zahlendreher oder so. Damit die Klatsche für alle anderen Abiturienten in Deutschland nicht mehr ganz so groß ist.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de