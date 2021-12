RTL will das Dschungelcamp in Südafrika drehen - trotz Omikron

Im vergangenen Jahr musste das Dschungelcamp aufgrund der Corona-Pandemie in heimischen Studios stattfinden. Diesmal soll es nach Südafrika gehen. RTL hält daran weiter fest - trotz der neuen Virusvariante.

In vier Wochen ist es wieder soweit: Dann steht die neue Ausgabe des Dschungelcamps an. Traditionell dreht RTL die Reality-Show in Australien - was aufgrund der Corona-Pandemie aber derzeit ausgeschlossen ist.

Die diesjährige Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" konnte deshalb nicht wie geplant bei Murwillumbah in New South Wales stattfinden und wurde abgesagt. Als Ersatz gab es "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow", gedreht wurde in Studios in Hürth-Efferen vor den Toren Kölns.

Doch das rechte Dschungelfeeling wollte dabei nicht aufkommen. Auch deshalb bemühte sich RTL darum, für 2022 wieder ein richtiges Camp unter freiem Himmel zu ermöglichen. So kam man vor einiger Zeit auf den Swadini Nationalpark am Blyde River Canon in Südafrika als neuen Austragungsort.

Als ausgerechnet in diesem Land eine neue Variante des Coronavirus auftauchte, spekulierten schon die ersten Medien, dass die Planung damit hinfällig sein und das Dschungelcamp auch 2022 ausfallen könnte.

Doch nun hat RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner im Interview mit dem Branchendienst "DWDL.de" bekräftig, an den Plänen für Südafrika festhalten zu wollen. Man verfolge die Entwicklung der Virusvariante sehr genau, er sei aber "optimistisch, dass wir wie geplant im Januar mit 'Ich bin ein Star' on air gehen können", sagte Küttner.

Das Vorhaben werde nicht auf Kosten der Gesundheit der Protagonisten gehen. "Entscheidend ist, dass unser komplettes Team, also nicht nur die Producer, Redakteure etc., die aus Deutschland anreisen werden, sondern auch die ganze südafrikanische Crew vor Ort in einer Bubble leben und arbeiten wird." Das Team sei komplett doppelt geimpft und bis Januar vielfach auch geboostert. Darüber hinaus werde jeder regelmäßig getestet.

Der RTL-Unterhaltungschef ist überzeug: "Menschen wünschen sich gerade in dieser Pandemie Unterhaltung und Ablenkung. Diese Ablenkung ist jetzt neben Information wichtiger denn je."

