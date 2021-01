Anders als sonst findet das RTL-Dschungelcamp nicht in Australien statt. Zwölf Kandidaten können das Goldene Ticket für "Ibes" 2022 gewinnen. Mit dabei ist auch Mike Heiter.

Am 15. Januar startet die RTL-Show "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Dschungelcamp nicht wie sonst in Australien stattfinden, sondern wird in einem Studio in Köln gedreht. Zwölf mehr oder weniger bekannte Prominente nehmen teil und wollen sich eine Wildcard für das Camp 2022 sichern. Der stern stellt die Kandidaten vor. Heute: Mike Heiter.

Steckbrief: Mike Heiter, Ex-"Love Island"-Teilnehmer

Geburt: 13.06.1992

Wohnort: Essen

Familienstand: in einer Beziehung mit Laura Morante

Ausbildung: Mike Heiter ist gelernter KFZ-Mechatroniker.

Bekannt durch: 2017 nahm Heiter an der Kuppelshow "Love Island" teil, wo er seine Ex-Freundin Elena Miras kennenlernte. Die beiden zogen zwei Jahre später gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars". Außerdem konnten Zuschauer ihn bei "Just Tattoo of us" und "Ninja Warrior" sehen.

Wer ist Mike Heiter?

Der 28-Jährige ist mittlerweile als Influencer tätig, liebt Sport und hat bereits zwei Lieder rausgebracht. Die meisten TV-Zuschauer verbinden ihn wohl mit seiner Ex-Freundin Elena Miras, die er 2020 nach Australien begleitete, als sie am Dschungelcamp teilnahm. Heiter und Miras sind mittlerweile getrennt, kümmern sich aber gemeinsam um Tochter Aylen.

Der größte Erfolg

Mit seiner Ex-Freundin Elena Miras gewann er das "Sommerhaus der Stars" 2019.

Warum nimmt er an der "Dschungelshow" teil?

Nachdem er 2020 nur im Versace-Hotel weilte, während Ex-Freundin Elena Miras im Dschungel um den Verbleib kämpfte, möchte Heiter nun selbst ins Camp ziehen. "Ich bin bereit für alles. Einfach ich sein, das reicht", sagt er.

Trivia

Mit seiner aktuellen Freundin, Laura Morante, war Heiter bereits mehrere Male zusammen, das Paar trennte sich jedoch immer wieder. Jetzt versuchen sie es gerade erneut.

Auf seiner Single "Anker" (2020) ist er gemeinsam mit Ex-Freundin Miras zu hören

Heiter und Miras beendeten "Love Island" nicht als Paar, sondern kamen erst nach Drehschluss zusammen. Am Ende der Show waren Heiter und Chetrin Schulze ein Paar.

