Trash-TV erprobt, zeigt Gigi plötzlich eine andere Seite von sich und überrascht mit einfühlsamen Verhalten. Wer hätte damit gerechnet? Auch sein Kumpel Cosimo will die ihm zugedachte Rolle als Clown nicht spielen: "Ich bin ein Friedensmensch!" Von Simone Deckner

Wir schreiben gerade mal Tag 2 im Dschungel und schon schickt sich einer der "Mitarbeiter oder Insassen oder wie nennt man uns?" (O-Ton Djamila Rowe) an, das eifrig von ihm selbst aufgebaute Image zu zerstören. Die Rede ist von Luigi "Gigi" Birofio. Der 23-Jährige mit italienischen Wurzeln hat sich bislang bei Fummelformaten wie "Ex On The Beach", "Prominent getrennt" oder "Temptation Island VIP" vor allem als dauergeiler Sex-Proll präsentiert. Auch im Vorspann zum Dschungelcamp lümmelt er nackig auf einem Limousinendach herum, nur ein Cowboyhut bedeckt seinen Intimbereich. Beim Einzug ins Camp plauderte er freimütig aus, dass er sich auf die zu erwartenden Ekelprüfungen bestens vorbereitet habe, indem er sein eigenes Sperma probiert habe.

Toleranter Testoteron-Boy

Und nun das: Der tätowierte Testosteron-Toy-Boy entpuppt sich als überraschend einfühlsamer und toleranter Zeitgenosse. Nein?! Doch! Oh! Als Influencerin Jolina Mennen beiläufig von ihrer Zeit vor ihrer Transition erzählt, grätscht Gigi direkt hinein: "Was? Du warst mal ein Typ? Du hattest mal einen Penis?" Soweit, so erwartbar. Doch statt einen dummen Machospruch nach dem anderen abzufeuern, zeigt der 23-Jährige ehrliches Interesse: "Stark!", unterstützt er Jolina. Die Liebesgeschichte zwischen Jolina und ihrem Mann feiert er ebenso: "Der hat alles mitgemacht? Voll süß, ey! Das ist Liebe!"

Und während man gerade noch seine eigenen Vorurteile über gut gebaute Männer mit Welpenblick hinterfragt, sitzt Gigi schon mit dem schwulen Male Model Papis Loveday zusammen und fragt ihn nach seiner Lebensgeschichte aus. Der verschweigt seinen Job und seine Homosexualität bis heute den konservativen Eltern, da im Senegal Homophobie noch weit verbreitet sei: "Ich möchte keine Schande sein für meine Mama", so Papis. Gigi, den die meisten Zuschauer vermutlich für so intelligent halten wie Dieter Bohlens Gitarre, analysiert seinen Mitstreiter danach, als hätte er ein Psychologiestudium mit Bestnote abgeschlossen: "Papis strahlt sehr viel, aber in Papis Körper ist auch sehr viel Traurigkeit." Die reine Gigi-Lehre: "Man muss leben und lieben, wie man will." Amen!

Das Einzige, was dem ehemaligen Industrieelektriker schwer zu schaffen macht, ist der Entzug von Nikotin und Essen. Die erlaubten fünf Zigaretten am Tag sind schneller aufgeraucht, als Veganerin Tessa Bergmeier "Ich will keine Tiere verletzen" sagen kann. Gigi bietet sich generös als Anzünder für die anderen Raucher an. Jolina muss ihm frontal gebrauchten Rauch ins Gesicht blasen. Gigi gelüstet es so sehr nach dem Gefühl, an etwas ziehen zu können, dass er gedankenverloren an einen der geflochtenen Haarstränge von Cecilia Asoro nuckelt, bevor die ohne Vorwarnung ihren Kopf wegdreht. Essenstechnisch sieht es für den Fleischfan ebenfalls mager aus: Da Tessa in der Dschungelprüfung nur drei Sterne holt, weil sie Angst hatte, Kakerlaken und anderem Getier auf die Füße zu treten ("Ich glaube, ich habe dem Krebs einen Bodycheck gegeben"), muss er von Gemüse, Obst und ein paar Stückchen Taube überleben. Für Tessas Tierliebe hält sich Gigis Verständnis in engen Grenzen: "Was glaubst du, wohin die Krebse kommen, wenn sie wieder frei gelassen werden? Die kommen in ein Restaurant in Australien", ist er überzeugt.

Djamila Rowe fühlt sich wie ein Geist

Und dann ist da ja noch Cosimo Citiolo, der selbsternannte "Checker vom Neckar". Wie Gigi tätowiert, wie Gigi mit italienischen Wurzeln, wie Gigi ein sehr hungriger Mann. Doch auch er hat anscheinend keine Lust, die Rolle zu spielen, die man von ihm erwartet: die des verpeilten Clowns. Cosimo: "Ich bin ein Friedensmensch. Ich weiß, ihr braucht Drama und Schlagzeilen, aber ich bin nicht so ein Mensch." Dann geht der Mann, über den sich alle lustig machen, weil er sich auf Instagram gern 30 Kilo schlanker schummelt, ausgerechnet zu Jana URKRAFT Pallaske und sagt ihr, wie toll er sie findet: "Ich wäre auch gerne so korrekt. Bei Dir ist immer Frieden, deshalb gehe ich an deinen Platz."

Dass "Botschaftsluder" Djamila Rowe hinter ihrer operierten Hülle eine sehr sensible Seele versteckt, konnte man schon 2022 in der "Dschungelshow" sehen. Im Camp muss sie sich bei Verena Kerth erst noch vergewissern, ob sie tatsächlich Teil der diesjährigen Veranstaltung ist. Man weiß ja nie: "Ich werde nachfragen, ob ich offiziell anwesend bin", sagt sie. Sicher ist sie sich zumindest darüber, was sie mit dem Gewinn von 100.000 Euro anstellen würde. "Ich will mir einen neuen Kühlschrank holen." Das sollte drin sein.

Entwicklung im Dschungelcamp

Das letzte Wort aber gebührt dem Mann des Abends, Mister "Ich-bin-mehr-als-just-a-gigolo-Gigi". Von Sonja Zietlow wird er gefragt, ob er Lust auf eine Dschungelprüfung hatte, Lust auf action? "In den anderen Shows warst du körperlich sehr aktiv, eher so in der unteren Körperregion. Bist du eher so wie ein Ferrari, der mal richtig ausgefahren werden will?" Der 23-Jährige fasst seine momentane Gemütslage erneut erstaunlich präzise zusammen: "Ich bin wie ein Ferrari ohne Reifen. Ein Ferrari, der nur stehen bleibt." Fazit: Man ist Zeuge einer rasante Persönlichkeitsentwicklung, mit der man so gar nicht gerechnet hatte.