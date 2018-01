Bei der Nachtwache am Lagerfeuer hatten sie sich viel zu erzählen: Tatjana Gsell und Natascha Ochsenknecht kamen an Tag 9 im Dschungelcamp ins Plaudern. Ihr Lieblingsthema: Männer. Gsell schüttete Ochsenknecht ihr Herz aus. "Ich habe schon was hinter mir, Mensch", sagte die 46-Jährige und begann über ihre Affären und Beziehungen zu berichten. Darunter auch mit einem Mann, unter dem sie besonders zu leiden hatte.

Hier das Dschungelcamp-Gespräch im Wortlaut:

Natascha: "Ja, ja, die Männer…"

Tatjana: "Es ist jedes Mal ein Drama."

Natascha: "Hast du nicht einmal jemand in deinem Alter gehabt?"

Tatjana: "Doch, natürlich, wen hatte ich denn ... . Einer hatte Sexsucht."

Natascha: "Oh, Gott."

Tatjana: "Schlimm. Sowas schon mal erlebt?"

Natascha: "Nee, habe ich noch nicht erlebt."

Tatjana: "Das wünsche ich auch keinem. Das ist ganz schlimm. Da bist du auch kaputt als Frau."

Natascha: "Ein Jahr wart ihr zusammen?"

Tatjana: "Es war die Hölle. Der war am Anfang ganz normal und lieb und dann ging es ab, du."

Natascha: "Und wann hast du es dann gemerkt, dass er so unterwegs ist? Aber vermutlich war er nicht nur bei dir?"

Tatjana: "Ich habe ihn in Berlin getroffen, da habe ich eine Bekannte, eine Edelnutte, und dann rief ich sie am Abend an und sage, wo bist du denn? Dann sagt sie: 'Ich bin hier gerade im Ritz-Carlton und …' (Tatjana führt ihre rechte Hand leicht als Faust geballt an den Mund und bewegt sie auf und ab)."

Natascha: "Hhm, hhm."

Tatjana: "Sage ich okay, aber nachher treffen wir uns in der Newton Bar und das war er." Natascha ungläubig: "Nee."

Tatjana: "Ich habe ihn durch sie kennengelernt."

Natascha: "Ach, so. Ah, okay."

Tatjana: "Und dann hatte ich noch so einen Psycho am Start, hast du vielleicht auch mitgekriegt, der mit dem Nachtclub, dieser Schläger. Ohh, ich habe schon alles durch. Und dann hat der mich immer gestalkt. Und da er immer um das Haus herum fuhr und alles beobachtet hat, da kam ich dann zu spät zu meinem Date, da saß er schon mit einer anderen da."

Natascha: "der… (mit der Sexsucht. Anm. der Redaktion)"

Tatjana: "Ja. Man muss immer Plan B in der Tasche haben …"

Natascha: "Das hat er gesagt?"

Tatjana: "Ja, so fing das an. Da dachte ich mir, dass kann nicht wahr sein. Ich weiß auch nicht, dann war das am Anfang nur sexuell und dann irgendwann verliebt. Da gab es in dem Penthouse ein Zimmer, so weißt du nur…"

Natascha: "Ja: Ach, du Scheiße."

Tatjana: "Da ging es ab, mein lieber Freund. Das kannst du normal gar nicht ertragen."

Natascha: "Dass du das alles mitgemacht hast? Das muss dich doch total kaputt machen."

Tatjana: "Aber wie. Du weißt jeden Tag schon, was du zu tun hast, es liegt dann schon auf dem Bett, was du anzuziehen hast, wie du… auszusehen hast…"

Natascha schüttelt den Kopf.

Tatjana: "Und was dann abgeht …"

Natascha: "Warum hast du da nicht mal die Bremse rein gehauen?"

Tatjana zuckt mit den Schultern: "Tja."

Natascha: "Was setzt denn bei dir da aus?"

Tatjana: "Ich war da auch echt überfordert."

Natascha: "Es ist ja oft so, dass es so schleichend ist und dann kommt man halt in die Position, dass man so gefügig ist."

Tatjana: "Aber das braucht kein Mensch."

Natascha: "Dann komm man halt nicht mehr so schnell raus."

Natascha Ochsenknechts Fazit

Natascha Ochsenknechts Fazit nach Tatjana Gsells Männerbeichte: "Ich glaube, du erwischst nur so Männer. Kann das sein? Die leben alle bei dir ihre Fantasien aus." Und Tatjana Gsell sinniert: "Liebe tut immer weh. Liebe ist immer mit Schmerzen verbunden."