Sonja Kirchberger machte den Anfang, mittlerweile sind auch Ex-Verkehrsminister Günther Krause, TV-Sternchen Anastasiya Avilova, DSDS-Gewinner Prince Damien, Schauspieler Raúl Richter, Wendler-Ex Claudia Norberg, DSDS-Kandidatin Toni Trips und Bachelorette-Teilnehmer Marco Cerullo von Frankfurt aus nach Australien gestartet. "Ich hab' einfach nicht geschlafen und werde deswegen den ganzen Flug durchschlafen. Das ist, glaube ich, die beste Vorbereitung, die man für so einen langen Flug haben kann", sagte Prince Damien dem Sender RTL.

Günther Krause gibt sich bisher gelassen. Der 66-Jährige macht sich keine Gedanken über die Kameras und die Zustände, die ihn im Camp erwarten. "Ich bin seit 30 Jahren gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Das regt mich nicht auf", erklärte er dem Sender. "Außerdem bin ich seit 1982 Camper. Ich weiß, wie es auf schlechten Campingplätzen zugeht."

Die letzten vier Teilnehmer, die den Flug Richtung Down Under antreten sind Jens Büchners Witwe Daniela, Trödel-Experte Markus Reinecke, "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Elena Miras und Boxer Sven Ottke. Die 14. Staffel des Dschungelcamps startet am 10. Januar um 21.15 Uhr bei RTL.

+++ Kandidatin Anastasiya Avilova wird erpresst +++

Die Dschungel-Camperin Anastasiya Avilova bekommt nach eigenen Angaben "sehr unangenehme Nachrichten" wegen eines jahrealten Sex-Filmchens - will sich damit aber nicht erpressen lassen. Es gebe eine Person, die sie erpressen wolle, sagte die 31-Jährige in einer Instagram-Story. "Das lasse ich einfach nicht zu. Ich zahle keinen Cent an so eine Person."

Hintergrund sei ein Film, den sie vor acht Jahren gedreht habe. "Das ist kein Porno, es geht um Soft-Erotik", betonte sie in der Story. Die gebürtige Ukrainerin sei damals noch nicht lange in Deutschland gewesen, habe als Aushilfe in einem Ein-Euro-Shop und einem Baumarkt nicht viel verdient. Darum habe sie auf eine Anzeige geantwortet, in der Frauen für einen Film gesucht wurden, in dem sie sich "sexy präsentieren" sollten. 1250 Euro habe es dafür gegeben. "Das war für mich ein Vermögen."

Sie wolle diese Geschichte auch öffentlich machen, um Frauen zu ermutigen, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. "Ich werde mich nicht erpressen lassen", betonte sie. Avilova war vor ihrem Engagement für den RTL-Dschungel in der Show "Temptation Island - Versuchung im Paradies" zu sehen und ließ sich 2019 für den "Playboy" fotografieren.

+++ Kein Lagerfeuer im Dschungelcamp +++

Wegen der schweren Waldbrände in Australien wird in diesem Jahr auf das traditionelle Lagerfeuer und auf Kerzen verzichtet. Es werde diesmal nur gasbetriebenes Feuer geben, teilte der Sender RTL mit. Auch die britische Ausgabe der Show "I'm a celebrity - Get me out of here" hatte im vergangenen Monat bereits ein offenes Feuer gestrichen. Die Kandidaten bereiteten ihr Essen auf einem Gaskocher zu. Es war das erste Mal in der 17-jährigen Geschichte der britischen Show, dass das berühmte Feuer fehlte, wie englische Medien berichteten.

In weiten Teilen Australiens wüten seit Wochen heftige Buschbrände. Mindestens 17 Menschen starben seit dem Ausbruch der ersten Feuers. Dutzende werden vermisst. Nach Behördenangaben verbrannten schon mehrere Millionen Hektar Land.

"Wir verfolgen die dramatische Situation in Australien genau", sagte ein RTL-Sprecher. "Das Areal, auf dem sich das Dschungelcamp in Australien liegt, ist von den Buschbränden nicht betroffen. Es ist auch nahezu ausgeschlossen, dass die Brände das Gebiet des Dschungelcamps erreichen können."

Das Feuer spielte bislang eine wichtige Rolle in der Show. Es war viel mehr als nur die Kochstelle. Stets musste es nachts von mindestens zwei Campern bewacht werden, damit es nicht erlischt. So kam es dann oft zu den großen, tränenreichen Dschungel-Geständnissen oder fiesen Lästereien, die die Sendung ausmachen.

+++ Das sind die zwölf Teilnehmer der 14. Staffel +++

Am 10. Januar startet die 14. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zwölf mehr oder weniger bekannte Prominente werden ins australische Dschungelcamp ziehen. Das sind alle Kandidaten: