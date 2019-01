Sie waren das Traumpaar von "Bachelor in Paradise". Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco passten scheinbar perfekt zusammen. Ihre fehlenden Grammatik-Kenntnisse gepaart mit der ein oder anderen falschen Redewendung ("Im Leben steckt man nicht drin") machten sie zu Trash-TV-Seelenverwandten. Bis Burdecki herausfand, dass De Cicco eine schwangere Freundin zu Hause hat und sie sich tränenreich im TV über ihn ausließ.

Dschungelcamp: Zwischen Evelyn und Domenico knistert es

Jetzt sind sich die beiden im Dschungelcamp wiederbegegnet und sofort konnte man merken: Da knistert es noch gewaltig. Eindeutige Blicke, hier und da ein schüchternes Lächeln. Gleich am ersten Tag gestand Domenico sich ein, Angst davor zu haben, dass es "wieder so weit kommt". Mit Evelyn, meinte er. Dabei hat er doch zuhause Freundin und Kind, die vermutlich ziemlich angesäuert vor dem Fernseher sitzen.

Um dem ganzen Hin und Her ein Ende zu setzen, wollte Domenico an Tag vier mit seiner Ex-Freundin reden und Klarheit schaffen. Per Handschlag, der Evelyn offenbar vergessen lassen sollte, dass er sie angelogen und betrogen hat.

Likes vor Liebe

Verständlicherweise hatte die 30-Jährige darauf aber wenig Lust. Schließlich habe er ihr das Herz gebrochen. Und weil er bei Evelyn mit seinen Entschuldigungsversuchen nicht ankam, schüttete Domenico stattdessen sowohl Chris Töpperwien als auch Felix van Deventer sein Herz aus - und entlarvte sich dabei selbst.

"Ich will dieses Familienimage haben, weißt du?", sagte er Töpperwien, als die zwei gerade gemeinsam am Waschbecken standen. "Auf meinem Instagram Account habe ich jetzt ein Bild von ihr (seine jetzige Freundin Julia Anm. d. Red.), also von uns zusammen, reingesetzt. Ey, das ist so nach oben geschossen. Boah, wie viele Likes. Vielleicht 20.000", mutmaßte er.

"Ja, die Leute mögen eben so Dream-Couple und so eine Scheiße", so das vernichtende Urteil von Töpperwien. Wer noch Zweifel hatte, warum Domenico so viel Wert darauf legt, nicht als Betrüger verurteilt zu werden, dürfte spätestens jetzt Bescheid wissen. Wie ein kurzer Clip, den der Sender auf Instagram gepostet hat, zeigt, könnte es zwischen den Ex-Partnern heute zum großen Zoff kommen.