von Luisa Schwebel Im Dschungelcamp fällt Jana Urkraft Pallaske mit ihrer Spiritualität auf. Die wurde durch einen Vorfall im vergangenen Jahr bestärkt, wie die Schauspielerin jetzt auf Instagram verrät.

Wenn Stars ins RTL-Dschungelcamp ziehen, müssen sie ihr Handy vorher abgeben. Die Kontrolle darüber erhält meistens die Begleitperson, die im Hotel Versace nicht unweit des Camps wartet. Während Jana Urkraft Pallaske gegen den Hunger kämpft, wurde auf ihrem Instagram-Profil ein Post abgesetzt, den die Dschungelcamperin vorgeschrieben haben muss. Darin erzählt sie von einem traumatischen Ereignis aus dem vergangenen Jahr.

Dschungelcamp 2023: Jana Pallaske postet Schock-Fotos

"Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Daß und wie ich überlebte, und ihn in die Flucht schlagen konnte war ein Wunder. Ich werde es noch genauer erzählen", heißt es in der Bildunterschrift.

Mehrere Fotos zeigen den Filmstar mit einer dicken, angeschwollenen Lippe, klar gezeichnet von einem Kampf. Warum sie ausgerechnet jetzt von der Geschichte erzählt? Sie ist der Grund, warum Pallaske sich seit einiger Zeit Urkraft nennt. Der Name steht nicht nur auf Pallaskes Dschungelkleidung, sondern er ist so etwas wir ihr Lebensmotto.

Posting sorgt für Verwirrung

"Es war der Moment wo ich die URKRAFT wirklich so komplett durch mich durchfliessen und durch mich agieren spürte. Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung, eine Initiation – wie ein Test den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten – und daher trage ich nun den Namen Jana URKRAFT", schreibt sie in dem Posting.

Während manche Camper ihren Instagram-Account direkt an die Begleitperson übergeben, planen andere wiederum Postings für die Zeit, in der sie weg sind, vor. Bei einigen Fans sorgt das Posting allerdings für Verwirrung.

"Dachte Jana sei im Dschungel? Wer postet denn hier? Ich mir wächst das Gefühl der Enttäuschung, wenn ich persönliche Gedanken lese, die allerdings nicht zu der Zeit von dieser Person abgesetzt worden sind. Schade eigentlich. Bin nicht mal 24 Stunden eine Followerin", schreibt eine Nutzerin. "Der Zeitpunkt der Veröffentlichung macht mir persönlich etwas Bauchschmerzen", kommentiert ein User.

Jana URKRAFT Pallaske beendet ihr Posting mit einer Ankündigung: "Ich möchte die WUNDE-R Foundation gründen, um Opfer von Gewaltübergriffen zu supporten", schreibt sie.