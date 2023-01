von Christina Klein Markus Mörl gehört im diesjährigen Dschungelcamp eher zu den schweigsameren Kandidaten. Doch bei dem Thema Dieter Bohlen dreht er richtig auf und lästert sogar am Lagerfeuer.

Als alle zusammensitzen, ergibt sich die Frage, wie Cosimo "Der Checker vom Neckar" eigentlich zum Entertainment kam. So erzählt Cosimo von den Anfängen und seinen unzähligen DSDS-Auftritten. Natürlich fällt im Zusammenhang mit der Musikshow "Deutschland sucht den Superstar" auch der Name Dieter Bohlen. Offenbar ein Trigger-Punkt bei Markus Mörl, der auf einmal aus dem Quark kommt.

Cosmio gibt zu, dass er Dieter Bohlen eigentlich mag und dass dieser recht hatte mit seiner Äußerung, dass er nicht singen könne. Als eine kurze Schweigepause entsteht, sagt Markus Mörl: "Ich erzähle mal, wie ich bei dem Zuhause war."

"Da war er noch mit seiner allerersten Frau verheiratet. Da hat er mich eingeladen, es ging um eine Produktion, die er vielleicht machen wollte, ich hatte ja schon 'Ich will Spaß' und so gemacht. Da bin ich da so hochgefahren in diese Villa und da standen bündelweise die goldenen Platten. Die ganze Treppe runter hatte er diese 'Modern Talking'-Platten. Aber jetzt verrate ich mal ein Geheimnis, der hatte lauter so Billboard-Schinken, also so dicke Bücher, und dann zeigte er mir: 'Guck mal, so schreibe ich meine Titel' – 'Brother Loui Loui' oder 'Cheri Cheri Lady', das gab's alles schon mal und er hat's genutzt."

Im Dschungelcamp plaudert Markus Mörl über Dieter Bohlen aus dem Nähkästchen

Laut Mörl sind die größten Hits von "Modern Talking" damit nur recycelt und nicht selbstkreiert. Nun bezieht sich der NDW-Sänger auf seine Songs: "Dann hat er sich meine Sachen angehört und sagte: 'Ah, dieses 'Kleine Taschenlampe' und 'Ich will Spaß' '– also diese Taschenlampe war sowieso von mir geklaut." Im Dschungeltelefon bestätigt Mörl mit einem Lachen noch mal seine Aussage: "Also wie er daraufgekommen ist, dass das von ihm sein könnte – keine Ahnung, das ist Größenwahn".

Das Fazit des besagten Nachmittags war, dass Mörl und Bohlen "nicht zusammenkamen", aber noch zum Essen gingen. Gemeinsam mit Bohlens damaliger Frau, den Kindern und einem weiteren Freund fuhren sie dann in ein Restaurant. "Und als es ans Bezahlen ging, dachte ich: 'Ok, der wird ja wohl mich mal einladen' - denkste", berichtet Mörl. Auf die Nachfrage Cosimos, ob Markus dann bezahlt habe, sagt er: "Ja klar, logo." Cosimo ein wenig verärgert: "Der hat so viel Geld", woraufhin Markus Mörl ergänzt: "Ja, so kommt man zu Geld." Wiederum im Dschungeltelefon fasst er die Situation zusammen: "Da dachte ich: 'So reich wie du bist, so kniepig bist du aber auch'."

Cosimo schließt das Gespräch mit den Worten: "Also wär ich Dieter Bohlen, ich hätte dich eingeladen", um dann im Dschungeltelefon zu sagen: "Ich find den cool, Dieter Bohlen soll bleiben wie er ist."

