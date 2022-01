von Mark Stöhr

Wenn zu viel kosmische Energie den Kopf vernebelt: Eric verweigert die Prüfung, weil er Filip und Co. kein "Fressen" erspielen will. Außerdem droht er mit Regelboykott, damit "diese Menschen" ihre Luxusgegenstände abgeben müssen. Das Camp hat seinen ersten Querdenker. Wie lange spaziert Scary Stehfest noch durch den Dschungel?

Am Vorabend seiner ungeheuren Tat sammelte Eric Stehfest noch einmal seine Getreuen um sich. Also Manu, in seiner Paraderolle als Söldner der Herzen, der sich an jeden rankuschelt, der sein Kurpfälzisch für fünf Minuten erträgt. Man empowerte sich ("Ich spüre bei dir keinen doppelten Boden, Manu, du bist als du da") und verabredete sich für danach. Konkret: den CSD in Berlin ("Meine Frau ist bisexuell, das wäre doch ganz nice"). Dann setzte sich Eric seinen Rucksack auf und drehte ein paar Runden durch die Geschlossene. Eine ikonische Szene, irgendwo zwischen dem Salzmarsch von Mahatma Gandhi und Franz Beckenbauer 1990 in Rom.

Fünf Jahre "GZSZ" sind Gift für das Nervenkostüm. Dazu ein paar Kristalle Methamphetamin zu viel, da sieht man schon mal Gespenster. Der 32-Jährige fühlt sich eingekreist von schlechten Energien, die ihn "blockieren" und "energetisch killen". Keine Wertschätzung von niemandem, keine Wahrhaftigkeit, außer von ihm. "Was ich hier rauslasse, ist pur", wahnwitzelte er. Stimmt: purer Unsinn.

Erzählt Glööckler Fake-Geschichten?

Die sukzessive Zerrüttung von Scary Stehfest ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie Verschwörungstheorien entstehen. Wer nur auf sich steht, bricht schon beim kleinsten Scherz ins Bodenlose. Und nichts anderes war die Bemerkung von Harald Glööckler: ein kleiner, mephistophelischer Scherz. Gut, nun kann es natürlich sein, dass der Glööckler im Camp gar nicht der wirkliche Glööckler ist, sondern Bill Gates angemalt als Joker. Wer weiß das schon. Der Typ mit den grotesken Lippen und dem schwarzen Glatzentattoo raunte jedenfalls geheimnisvoll: "Glaube nichts von alledem, was ich dir erzählt habe." Das war zu viel für den labilen Dresdner. Stehfest stolperte ins Dschungeltelefon und verkündete mit zittriger Stimme und irre flackernden Augen, dass sich Kollege Glööcker soeben als Faker geoutet habe. "Wir können doch nicht", moralisierte er außer sich, "irgendwelche emotionalen Geschichten in die Welt scheißen, damit uns andere bemitleiden und toll finden!" Man hätte dem Schauspieler gerne zugute gehalten, dass er nur ein Stück Schmierentheater aufführt – jeder spielt halt so gut, wie er kann –, er meinte es aber tatsächlich ernst.

"Das ist rücksichtslos und egoistisch"

Der Hauptleidtragende der Episode, die leider in die Annalen der Sendung eingehen wird, war der treuherzige Peter. Ahnungslos dackelte er neben Stehfest zur Dschungelprüfung, glücklich, zur Gemeinschaft endlich mal etwas anderes beizutragen als Blondinenwitze. Am Hippo-Fluss angekommen, wurde er Zeuge der großen Eric-Show. Der sagte den berühmten Holt-mich-hier-raus-Satz, aber natürlich nicht nur den. Er sei nicht bereit, deklamierte er in seinem überartikulierten Bühnendeutsch, für Leute Essen zu erspielen, die seine Gefühle mit erfundenen Geschichten missbrauchten und ihn obendrein nicht leiden könnten. Abgang ohne Stern.

Auf dem Rückweg bot Peter dem Ego-Rebellen an, sie könnten den Mitcampern doch erzählen, sie hätten bei der Prüfung versagt. Dieser gute Mensch aus Nürnberch. Doch Insane Eric brauchte noch einen großen Auftritt. Vor versammelter Mannschaft wiederholte er seinen verdrehten Sermon, packte aber noch eine Drohung obendrauf: Er würde sich fortan nicht mehr an die Regeln halten, "weil ich nicht möchte, dass diese Menschen ihre Luxusgegenstände behalten." Ein entgeistertes WTF allenthalben. Nach einer Weile fand Linda – wer sonst – die passenden Worte: "Das ist rücksichtslos, egoistisch – und einfach nur scheiße."