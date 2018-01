Das hat gesessen. Nach Giuliana Farfalla ist Ansgar Brinkmann bereits der zweite Kandidat, der das Camp der Langeweile vorzeitig verlassen hat. An Tag zehn sagte der Ex-Kicker den entscheidenden Satz: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Damit ist die Chance, dass ein Fußballer zum Dschungelkönig gewählt wird, erneut vertan. Hat irgendwie noch nie geklappt in zwölf Staffeln - und Ballkünstler saßen ja wirklich schon reichlich im Busch.



"Es reicht mir mit Regeln. Ich werde ungern verarscht"

Seinen Mitcampern erklärte Ansgar seinen freiwilligen Platzverweis so: "Es reicht mir mit Regeln. Ich werde ungern verarscht und das hier ist jetzt Verarschen. Der Kuchen ist für mich gegessen, ich gehe nach Hause." Der 48-Jährige hatte sein Mikrofon beim Schlafen abgenommen und damit gegen die Regeln verstoßen. Doch statt wie gefordert einen Luxusgegenstand abzugeben, packte er lieber seine Sachen. "39 Trainer haben versucht mir zu sagen, was ich auf dem Platz machen soll. 39 Mal habe ich gemacht, was ich wollte. Mit Abmahnungen konnte ich während meiner Fußballkarriere mein Haus tapezieren. Aber die waren mir scheißegal." Sprach's und verließ das Camp, während Tina wieder seelenruhig schlummerte.

Da wurde selbst die Dschungelprüfung zur Nebensache, obwohl David Friedrich bei "Einmal volltanken, bitte" oben ohne zum Einsatz kam. Der Bachelor-Gewinner sollte innerhalb von zehn Minuten in einem Wassertank mit einem Schraubenschlüssel acht Boxen öffnen und insgesamt neun Sterne sammeln. Könnte klappen, denkt man, immerhin ist der 28-Jährige ausgebildeter Handwerker und sollte wissen, wie man mit einem Schraubenschlüssel umgeht. Besser, als wenn es die manikürten Hände von Tatjana Gsell getroffen hätte. Doch David schwante schon vor der Prüfung nicht Gutes: "Ich glaube, es wird eine schwere Prüfung. Wasser, Tiere, alles was es gibt", sagte er.



David fummelt und schraubt - und verliert trotzdem

Fullscreen

Richtig, denn während dem Musiker langsam das Wasser bis zum Hals stieg, fummelte er die Schrauben aus den Boxen. Dort fand er nicht nur Sterne, sondern auch Aale, Flusskrebse, Schlammkrabben und sogar ein Krokodil. Davids Reaktionen reichten von: "Es geht mir auf den Sack hier" über "Oh, leck mich am Arsch" bis hin zu "Es ist eine Assi-Prüfung". Am Ende war es vor allem eine verlorene Prüfung. Denn David entglitt zehn Sekunden vorm Ziel der letzte Schraubenschlüssel. Damit waren alle bisher gesammelten Sterne futsch. "Was meinst du, was das für ein Scheißgefühl ist?" schimpfte er.



Einziger Trost: Nach drei Tagen ohne Zigaretten darf wieder geraucht werden. Zu verdanken war das HB-Männchen Daniele, der am Dschungeltelefon flehte: "Nehmt mir alles weg, ist mir egal, aber ich wünsche mir einfach nur eine Zigarette." Der Dschungelgott hat ihn erhört. Nach drei Tagen ohne Kippen war er in drei Minuten wieder drauf.