Stephan Remmler hat es schon immer gewusst: "Einer ist immer der Loser, einer muss immer verliern". Nach dem ersten Wochenende im Dschungelcamp 2018 gibt es einen klaren Verlierer: Matthias Mangiapane wurde zum dritten Mal in Folge in die Dschungelprüfung gewählt. Für den 34-jährigen TV-Tester könnte das erst der Beginn einer langen Leidenszeit sein. Die Erfahrung aus zwölf Staffeln "Ich bin ein Star" zeigt: Wen die Zuschauer einmal in ihr Herz geschlossen haben, dem bleiben sie treu.



Für Mangiapane könnte das bedeuten, dass er noch einiges vor sich hat. 2011 schickte das TV-Publikum die Nervensäge Sarah Knappik gleich fünf Mal hintereinander in die Prüfung. Georgina Bülowius war zwei Jahre später so verhasst, dass sie sogar sieben Mal am Stück nominiert wurde. Unübertroffen bleibt in dieser Kategorie jedoch Larissa Marolt, die 2014 sagenhafte acht aufeinanderfolgende Dschungelprüfungen absolvieren musste.

Bei jeder dieser Kandidatinnen gab es einen Grund, weshalb sie so leiden mussten. Denn der RTL-Zuschauer mag zwar ein sadistisches Wesen sein, das sich daran ergötzt, wenn Dschungelcamp-Teilnehmer gequält werden. Die Entscheidung, wer diese Torturen auf sich nehmen muss, erfolgt aber in der Regel nach moralischen Kriterien.

Heißt: Wer zur Dschungelprüfung geschickt wird, hat sich zumeist etwas zuschulden kommen lassen. Bei Matthias Mangiapane war es ganz offensichtlich das Verhalten nach seiner ersten Dschungelprüfung. Obwohl er mit Jenny Frankhauser als Team antrat und gemeinsam scheiterte, prahlte er hinterher mit seiner Leistung und gab der Halbschwester von Daniela Katzenberger die alleinige Schuld für den Misserfolg.





Matthias Mangiapane kann das Dschungelcamp noch gewinnen

Damit hatte er sich die erneute Wahl zur Prüfung redlich verdient. Und weil Mangiapane am Sonntag nicht einmal versuchte, Abendessen für sein Team zu erspielen, ist es nur folgerichtig, dass er sich Montagabend erneut beweisen muss.

Die gute Nachricht für den Deutsch-Italiener: Er hat es in der eigenen Hand, seine Leidenszeit zu beenden. Larissa Marolt hat es vorgemacht: Mit couragierten Leistungen verschaffte sich die Österreicherin den Respekt der Zuschauer - und eroberte sogar ihre Herzen. Am Ende wurde sie sogar Zweite.

Für Matthias Mangiapane ist also noch alles möglich. Denn wer im Dschungel beherzt auftritt, den schließen die Menschen in ihr Herz. Die Zuschauer vergeben fast alles - sogar einen Badeanzug mit Maiskolben.