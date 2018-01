Am 19. Januar startet die zwölfte Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Wer dieses Jahr ins Dschungelcamp einzieht, will der Sender erst kurz vor der Ausstrahlung bekannt geben. Doch bereits jetzt kursieren Namen möglicher Teilnehmer. Der stern stellt sie vor. Heute: Matthias Mangiapane.

Steckbrief: Matthias Mangiapane

Geburtsdatum: 29. September 1983

Geburtsort: Langen

Beruf: Reisebürobesitzer, Reality-TV-Teilnehmer, Allestester

Bekannt durch: die Doku-Soaps "Ab ins Beet", "Hot oder Schrott – Die Allestester" und "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare"

Wer ist Matthias Mangiapane?

Mangiapane ist ein Teil des Duos "Die Fellas". Und Matthias Mangiapane ohne seinen Verlobten Hubert Fella zu beschreiben, geht eigentlich gar nicht. Zusammen mit ihm hat Mangiapane bis zuletzt ein Reisebüro betrieben und wirkt in verschiedenen TV-Formaten mit.

Familienleben

Nachdem sich das schillernde Paar im Internet kennen gelernt hatte, verlobte es sich vor sieben Jahren. Zusammen bewarben sie sich über eine Castingagentur bei diversen Fernsehshows. Zurzeit planen Mangiapane und Fella angeblich ihre Hochzeit.

Seine Karriere

Bevor Mangiapane seinen Freund Hubert kennen lernte, betrieb er in seiner hessischen Heimat ein Sonnenstudio. Für die neue Beziehung zog er aufs bayrische Land und arbeitete fortan zusammen mit Hubert Fella in dem gemeinsamen Reisebüro. Mittlerweile mussten sie dies jedoch in andere Hände geben – dank verschiedener TV-Engagements ist ihr Terminkalender voll genug. In "Ab ins Beet" zeigten Mangiapane und Fella vor ein paar Jahren ihr eher dürftiges Talent als Gärtner, als Allestester sind sie in der Vox-Dokusoap "Hot oder Schrott" zu sehen und im vergangenen Jahr waren sie eines der Promipaare im RTL-"Sommerhaus der Stars". Dort belegte das schrille Paar den zweiten Platz. Am 28. Januar startet auf Vox die neue Quiz-Soap "Beat the Box", in der die beiden Fragen beantworten und Rätsel lösen müssen. Im Dschungel wird sich Mangiapane allerdings ohne seinen Verlobten durchschlagen.

Der größte Erfolg

Im "Sommerhaus der Stars" konnten sich Mangiapane und Fella gegen Giulia Siegel, Helena Fürst und andere Kandidaten durchsetzen und auf dem zweiten Platz landen. Nur an Nico Schwanz und dessen damaliger Freundin Saskia Atzerodt kamen die beiden nicht vorbei.

Warum geht Matthias Mangiapane ins Dschungelcamp?

Als Reality-TV-Liebling hat sich Mangiapane in den letzten Jahren einen Namen gemacht – und "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist die Olympiade des Reality-TV. Da liegt die Teilnahme natürlich nahe. Ein Aufmerksamkeitsschub ist dem Hessen also garantiert – inklusive Werbung für seine neue Quiz-Show auf Vox.

Fun Fact

Zusammen mit seinem Verlobten Hubert Fella produzierte Mangiapane vor ein paar Jahren einen vermeintlichen Oktoberfest-Hit: "Summ Summ Summ" hieß das Lied. Das Video dazu luden sie auf Youtube hoch.

Wer geht außer Matthias Mangiapane ins Dschungelcamp?

Noch ist die Liste streng geheim: Neben Matthias Mangiapane sollen im Dschungelcamp der Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann, Sänger Sydney Youngblood, Tänzerin Sandra Steffl, "Bachelorette"-Kandidat David Friedrich, Reality-Star Natascha Ochenknecht, Schlagersängerin Tina York, Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser, Busen-Witwe Tatjana Gsell, "Bachelor"-Teilnehmerin Kattia Vides, Ex-DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni und GNTM-Model Giuliana Farfalla dabei sein.