Am 19. Januar startet die zwölfte Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zwölf mehr oder weniger bekannte Promis werden dann in den australischen Dschungel ziehen. Der stern stellt sie vor. Heute: Sandra Steffl.

Steckbrief: Alexandra "Sandra" Steffl

Geburtsdatum: 4. Juli 1970

Geburtsort: München

Beruf: Schauspielerin, Tänzerin und Moderatorin

Bekannt durch: Helmut Dietls "Rossini"

Wer ist Sandra Steffl?

"Erst zieht sie Röckchen und Ringelshirt aus, dann klemmt sie sich das Baguette zwischen die Beine. Stück um Stück reißt sie vom Phallus-Gebäck ab - und begießt sich am Ende mit dem Inhalt der Weinflasche." So beschrieb die Tageszeitung "taz" 2009 einen Auftritt von "Froilein Sandy Beach” - alias Sandra Steffl. Die heute 47-Jährige brachte mit ihrer Gruppe "Teaserettes" 2005 den "New Burlesque"-Tanz nach Deutschland. Anders als bei Dita von Teese, die auf Glanz und Glamour beim Ausziehen setzt, liebt es Steffl derbe, tritt in verrückten Kostümen auf und reißt Zoten: Comedy ohne Unterhose.

Ihre Karriere

Beim Start ihrer Karriere hatte Steffl noch was an: 1997 stand sie im "Quatsch Comedy Club" auf der Bühne, doch zum Durchbruch als Komikerin reichte es nicht. Wenig später durfte die Münchnerin eine Nebenrolle in Helmut Dietls "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" spielen. Sie war die "Blondine III", wie es in der Filmdatenbank heißt. In "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit" war sie dann die Stripperin. Bis heute ist Steffl neben ihrer Arbeit als Burlesque-Tänzerin in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, zuletzt in der TV-Komödie "Für Emma und ewig".

Der größte Erfolg

In Walter Bockmeyers Theaterstück "Die Geierwally" feierte Steffl 1996 in Köln große Erfolge. "Eine Marylin Monroe im Dirndl, nur pfundiger, wesentlich pfundiger. Reines Hochgebirge", schrieb der "Kölner Express".

Trivia

Sandra Steffl ist gelernte Visagistin und klatscht gerne: Sie war Dauergast in der ZDF-Sendung "Blond am Freitag" mit Ralph Morgenstern. Außerdem plauderte Steffl in Verona Pooths (damals noch Feldbusch) Erotiktalkshow "Peep" 1997 über das "Einführen von Selleriestangen" - das war selbst Verona zu peinlich: "Können wir noch mal dumdidum machen?"

Warum geht Sandra Steffl ins Dschungelcamp?

Sie ist eine erfolgreiche Schauspielerin, doch die ganz große Hauptrolle blieb Steffl bislang verwehrt. Das Dschungelcamp ist die vielleicht letzte Chance auf einen Durchbruch. Und für den "Playboy" bringt sich Steffl damit bestimmt auch ins Gespräch.

Wer geht außer Sandra Steffl ins Dschungelcamp?

Eine Woche vor Beginn der neuen Staffel ist die Liste offiziell: Neben Sandra Steffl ziehen diese Stars ins Dschungelcamp ein:



- Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann



- Sänger Sydney Youngblood



- Schlagersängerin Tina York



- "Bachelorette"-Kandidat David Friedrich



- Reality-TV-Star Natascha Ochenknecht



- TV-Tester Matthias Mangiapane



- Daniela-Katzenberger-Schwester Jenny Frankhauser



- Busen-Witwe Tatjana Gsell



- "Bachelor"-Teilnehmerin Kattia Vides



- Ex-DSDS-Teilnehmer Daniele Negroni



- GNTM-Kandidatin Giuliana Farfalla