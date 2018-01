Eigentlich hatte sie niemand so richtig auf dem Zettel. Giuliana Farfalla? Ach ja, das ist die Transgender-"GNTM"-Kandidatin, die sich gerade für den "Playboy" ausgezogen hat. Ansonsten war über die 21-Jährige, die als Pascal auf die Welt kam, nicht besonders viel bekannt. Doch mit ihrer genauso ehrlichen wie rührenden Art mausert sich Farfalla gerade zur Geheimfavoritin. Von ihren Campkollegen auf ihre Lebensgeschichte angesprochen, erzählte sie ungehemmt, dass sie schon früh wusste, im falschen Körper geboren worden zu sein. Mit 16 entschloss sich die Herbolzheimerin zu einer geschlechtsangleichenden Operation. Zwei Wochen lang lag sie damals im Krankenhaus, litt stark unter den schlimmen Schmerzen. Nach einer Brust-OP soll bald der zweite, korrigierende, Eingriff stattfinden.

Geht David Friedrich mit seinen Fragen zu weit?

Besonders "Bachelorette"-Kandidat David Friedrich war neugierig. Ob sie Männern beim Date erzählen würde, dass sie mit männlichen Geschlechtsteilen geboren wurde, fragte er sie. "Nicht beim ersten und ich hoffe, dass mir das keiner übel nimmt. Es ist schon blöd zu sagen: 'Hör mal zu, ich bin umgebaut.' Dann macht jeder Mann zu und will dich nicht weiter kennenlernen", war ihre ehrliche Antwort. Für Friedrich, der sich wohl bislang nicht mit dem Thema befasst hat, wurde dies jedoch zum Aufreger. "Es gibt viele Menschen, die einen Kinderwunsch haben, und dann kommst du um die Ecke mit so einer Sache. Dann hat der Kerl Kopfkirmes", platzte es aus ihm heraus. "Das wäre so in dem Sinn nix für mich", schob er hinterher. Dass es womöglich gar nicht Giulianas Intention ist, einen David Friedrich von sich zu überzeugen, kam dem Musiker derweil überhaupt nicht in den Sinn. Ruhig hörte sich das Model an, was ihre Mitstreiter zu sagen hatten. Auf ihren Kollegen David angesprochen, sagte Farfalla im Dschungeltelefon nur trocken: "Gut, ich könnte mit dem auch nichts anfangen. Geh doch bitte wieder."

Farfalla würde sich Kinder wünschen

Auch Giulianas Kinderwunsch wurde im Camp schnell thematisiert. Wieder war es Friedrich, der plump nachfragte: "Aber schwanger kannste nicht werden, oder?“, wollte er wissen. Nein, kann sie nicht. Aber Farfalla verriet auch, dass sie gerne Kinder adoptieren würde. "Ich würde meine Kinder mit Liebe überschütten", sagte sie. Und obwohl Giuliana im Intelligenz-Ranking während einer Schatzsuche von ihren Mitstreitern noch auf einen der hinteren Plätze gestellt wurde (ja gut, als sie den Big Ben in Kanada verortete, war das sicherlich nicht ihr schlauster Moment), bewies sie auch in einer anderen Szene mehr Würde und Haltung als so manch anderer im Camp. Während Kattia Vides auf Tatjana Gsells Brüsten herumdrückte und dabei Hupgeräusche von sich gab, kommentierte David diese - wortgewaltig wie eh und je - mit "sind ja auch was Schönes, so Brüste". Trocken konterte Giuliana: "Ich mag es eher, wenn der Mann mir ins Gesicht schaut."

Neben heulenden Nervensägen (Sydney), dauerschlafenden Hängematten-Bewohnern (Tina) und dümmlichen Sprücheklopfern (David) hat Giuliana auf einmal große Chancen auf den Dschungelthron. Und allerspätestens seit Joey Heindle weiß jeder "Ibes"-Fan: Intelligenz ist nicht alles.