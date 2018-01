Die Kandidaten stehen fest und sind bereits in den Flieger nach Australien gestiegen – am Freitag startet das Dschungelcamp dann auch für die Zuschauer am heimischen Bildschirm. Auch in diesem Jahr ziehen wieder zwölf eher unbekannte Promis in den australischen Busch, um für Unterhaltung zu sorgen.



Am bekanntesten ist dabei einer Umfrage von Yougov zufolge Natascha Ochsenknecht, ehemaliges Model, aber wohl am bekanntesten durch ihre Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht. 62,1 Prozent der Befragten gaben an, sie zu kennen, wie die Grafik von Statista zeigt. Auf dem zweiten Platz folgt mit 49,9 Prozent Tatjana Gsell. Tina York liegt mit 29,1 Prozent auf dem dritten Platz.



Die restlichen Kandidaten sind nur noch einem Bruchteil der Befragten bekannt. Schauspielerin Sandra Steffl kennen nur 3,1 Prozent der Befragten. Jeder Fünfte gibt sogar an, nie von einer der zwölf "Promi"-Persönlichkeiten gehört zu haben.