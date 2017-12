Nur noch wenige Wochen, dann startet das Dschungelcamp 2018. Lesen Sie hier alle News über mögliche Kandidaten, Prüfungen und Dschungel-Zoff der 12. Staffel.

+++ Es gibt nur noch ein Dschungelcamp +++

Es ist immer gut, bei etablierten Formaten ab und an etwas Neues zu versuchen. Das dachte sich auch RTL und griff vor zwei Jahren ins Regelwerk von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ein. Die Teilnehmer des Dschungelcamps wurden die ersten Tage in zwei Lager aufgeteilt und vereinigten sich erst später. Das hatte Vorteile, man konnte zwei Gruppen gegeneinander ausspielen und sie gegeneinander in Dschungelprüfungen antreten lassen. Der Nachteil war jedoch: Es dauerte länger, bis der Lagerkoller einsetzte, bis sich die Kandidaten gegenseitig auf die Nerven gingen. Das muss RTL wohl auch so gesehen haben: In der demnächst startenden neuen Staffel gibt es nur ein Camp.

+++ RTL gibt Sendestart bekannt +++

Lange wurde spekuliert, jetzt ist es raus: Der Sendetermin für das Dschungelcamp steht endlich fest. Los geht’s laut RTL am 19. Januar um 21.15 Uhr. Mit neuen Stars, neuen Prüfungen, vielen Überraschungen und ganz viel Spaß startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die 12. Runde. Gewohnt bissig präsentieren Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (39) die Show täglich live aus Australien. Am Freitag, 19. Januar 2018, 21.15 Uhr (dann immer um 22.15 Uhr) beginnt für neue, fröhliche Selbstdarsteller das größte Abenteuer ihres Lebens. "Das große Finale" wird am Samstag, 3. Februar, 22.15 Uhr, gefeiert. "Das große Wiedersehen" gibt es am Sonntag, 4. Februar, 20.15 Uhr.

+++ Medienbericht: Das sind die letzten drei Kandidaten ++++

Wie die "Bild"-Zeitung meldet, stehen die letzten drei Kandidaten für das Dschungelcamp fest: Es sind Ansgar Brinkmann, Sydney Youngblood und Sandra Steffl.



Brinkmann wird von vielen Fußball-Fans kultisch verehrt. Der brillante Techniker trug unter anderem den Spitznamen "weißer Brasilianer". Brinkmann kickte zwar nur zwei Jahre in der 1. Bundesliga, mit seinem Lebensstil produzierte er aber zahlreiche Anekdoten, von denen sich die Fans heute noch gern erzählen. Er floh bei einer Alkoholkontrolle aus dem Polizeiauto, Stunden später erschien er auf der Wache, um seinen Porsche zurückzufordern. Er brach nachts in Eisbahnen ein und schlug sich mit den Wachmännern oder warf Mülltonnen in Schaufensterscheiben. Seinen legendärsten Spruch brachte er, bevor er in einem Bielefelder Schnellrestaurant in eine Schlägerei geriet. Den anwesenden Damen soll er zugerufen haben: "Gerade habe ich 800 Mark für Schampus ausgegeben und immer noch 2,5 Millionen auf der Bank."

Sydney Youngblood war Ende der achtziger Jahre ein echter Popstar. 1989 hatte zwei Hits: Mit "If only I Could" (Platz 3) und "Sit and Wait" (Platz 2) war er jeweils über 20 Wochen in den Charts. In den letzten Jahren sang er nur noch auf kleineren Events.

Sandra Steffl spielte unter anderem in Helmut Dietls "Rossini" mit und in "Die mörderische Frage, wer mit wem schlief", der sie einem breiteren Publikum bekannt machte. Danach folgten Rollen in "Die Musterknaben"oder "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit", sowie viele Fernseh- und Comedyproduktionen. In Köln war sie Walter Bockmayers legendäre "Die Geierwally".

Die anderen Kandidaten sind laut "Bild" folgende: Natascha Ochsenknecht, Tatjana Gsell, Katja Vides, Jenny Frankhauser, David Friedrich, Giulliana Farfalla, Matthias Mangiapane, Daniele Negroni und Tina York.





+++ Mehrere tödliche Giftschlangen in Camp entdeckt +++

Diese Nachricht dürften die Kandidaten des bevorstehenden Dschungelcamps gar nicht gern lesen: Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, haben Robert McCarron, Zuschauern wohl besser als Dr. Bob bekannt, und sein Team bereits fünf potenziell tödliche Schlangen aus dem Camp entfernt, wo derzeit die britische Ausgabe des TV-Quotenhits aufgezeichnet wird. Drei weitere Giftschlangen würden sich noch in dem Gebiet aufhalten, nach ihnen werde aber gesucht, verriet McCarron während einer Ausstrahlung der Sendung. Die Tiere hätten sich vor allem in der Nähe von Boxen aufgehalten, aus denen die Kameramänner den ganzen Tag über das Geschehen filmten, führte er aus.

Die Camp-Bewohner wurden demnach noch nicht über die Funde informiert. Dass sich derartig gefährliche Tiere dort aufhielten, sei nicht unnormal. Demnach würden immer wieder kleinere Schlangen entdeckt, die giftig genug seien, "um zwölf Menschen zu töten", zitiert das Blatt McCarron.

+++ Über diese Kandidaten wird spekuliert +++

RTL hält die Kandidaten für das kommende Dschungelcamp bis kurz vor dem Start streng geheim, aber natürlich brodelt die Gerüchteküche bereits lange im Voraus.

Über diese mehr oder weniger prominenten Namen wurde bereits spekuliert:

Giuliana Farfalla - Transgendermodel und Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel"

- Transgendermodel und Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel" Jenny Frankenhauser - Halbschwester von Daniela Katzenberger

- Halbschwester von Daniela Katzenberger David Friedrich - Sieger der vierten Staffel von "The Bachelorette" und Sänger der Band "Eskimo Callboy"

- Sieger der vierten Staffel von "The Bachelorette" und Sänger der Band "Eskimo Callboy" Tatjana Gsell - gern gesehener Gast in diversen Reality-TV-Formaten und Ex von Ferfried Prinz von Hohenzollern

- gern gesehener Gast in diversen Reality-TV-Formaten und Ex von Ferfried Prinz von Hohenzollern Alex Jolig - "Big Brother"-Pionier und Ex von Jenny Elvers

- "Big Brother"-Pionier und Ex von Jenny Elvers Matthias Mangiapane - Dauergast in diversen Doku-Soaps

- Dauergast in diversen Doku-Soaps Daniele Negroni - Ex-DSDS-Kandidatin

- Ex-DSDS-Kandidatin Natascha Ochsenknecht - war auch schon bei "Promi Big Brother" 2016 dabei

- war auch schon bei "Promi Big Brother" 2016 dabei Kattia Vides - temperamentvolle Ex-"Bachelor"-Kandidatin

- temperamentvolle Ex-"Bachelor"-Kandidatin Jürgen Wegmann - Spitzname "Kobra", Ex-Stürmer beim FC Bayern, dem BVB, und Schalke

- Spitzname "Kobra", Ex-Stürmer beim FC Bayern, dem BVB, und Schalke Tina York - die Schlagersängerin landete 1974 ihren größten Hit "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten"

+++ Eine Stunde Live-Talk nach dem Dschungelcamp +++

Im Anschluss an die Ausstrahlung des Dschungelcamps wird es künftig einen einstündigen Live-Talk geben. Wie RTL berichtet, wird das Format von Angelina Finger-Erben moderiert, die als "erfahrene Dschungel-Reporterin" angekündigt wird. Im Studio spricht sie mit ehemaligen Kandidaten, prominenten Fans und sonstigen Gästen über das Tagesgeschehen im Dschungel.

+++ Das ist am Dschungelcamp alles fake +++

Das Dschungelcamp ist längst nicht so rau und wild, wie RTL es gern verkauft. "Brigitte.de" hat ein paar Mogeleien des Senders zusammengetragen. Als erstes wird die Illusion zerstört, das Camp befinde sich tatsächlich mitten im australischen Dschungel. Stattdessen befindet sich das Lager auf dem Gelände einer ehemaligen Bananenfabrik. Weitere Fakes gibt es im Artikel auf "Brigitte.de"

+++ Alex Jolig geht wohl nicht ins Camp +++

Steht mit Alexander Jolig ein weiterer Teilnehmer des Dschungelcamps 2018 fest? Zumindest berichtet das die "Bild am Sonntag". Jolig nahm 2000 an der ersten Staffel von "Big Brother" teil und blieb vor allem durch seine Beziehung mit Jenny Elvers in den Schlagzeilen, Mit ihr hat der 54-Jährige einen 16-jährigen Sohn, die beiden sind jedoch schon lange getrennt. Einem Bericht des "Express" zufolge hat Jolig eine Teilnahme allerdings ausgeschlossen.

+++ Daniel Hartwich wünscht sich ein Pärchen im Dschungel +++

Zum sechsten Mal wird Daniel Hartwich nächstes Jahr gemeinsam mit Sonja Zietlow das Dschungelcamp moderieren. In einem Live-Video von RTL erzählte er auf Twitter schon von den ersten Vorbereitungen. Er und Zietlow stünden in Köln bereits für Trailer vor der Kamera. "Sonja und ich sehen uns ja nicht so oft, da kommt jetzt schon Vorfreude auf", so der Moderator. Über die Teilnehmer 2018 durfte er noch nichts verraten, dafür sagte Hartwich, was er sich für die nächste Staffel wünscht: "Sonja und ich hätten gerne mal ein Pärchen, das zusammen in den Dschungel geht." Er selbst hoffe, nie ins Dschungelcamp einziehen zu müssen.

+++ Roberto Blanco will trotz Rekordgage nicht mitmachen +++

2015 gehörte seine Tochter Patricia zu den Teilnehmerinnen des Dschungelcamps, nun sollte auch Schlagersänger Roberto Blanco seinen Auftritt im australischen Urwald bekommen. Doch der 80-Jährige lehnte ab. "Soll dieser Quatsch mit 80 die Krönung meiner Karriere sein? Ganz sicher nicht! Ich hatte in den Siebzigern mit meinen TV-Shows bis zu 48 Prozent Einschaltquoten. Dagegen kann das Dschungelcamp einpacken", sagte Blanco der "Bild"-Zeitung. Dabei bot der Sender ihm angeblich eine Gage von 300.000 Euro an - so viel hat noch kein Kandidat in elf Staffeln Dschungelcamp erhalten. Bisherige Spitzenverdienerin ist Schauspielerin Brigitte Nielsen. Sie erhielt für ihre Teilnahme im Jahr 2012 angeblich 200.000 Euro.

+++ Schlagersängerin Tina York ist als Kandidatin dabei +++

Ihr größter Hit liegt über 40 Jahre zurück: 1974 trällerte Tina York den Song " Wir lassen uns das Singen nicht verbieten". Die damals 21-Jährige war Stammgast in der ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck. Doch der große Durchbruch blieb York verwehrt. Ganz im Gegensatz zu ihrer älteren Schwester Mary Roos, die als Schlagersängerin international Karriere machte. York, mittlerweile 63 Jahre alt, soll stattdessen in den australischen Urwald geschickt werden. Sie wäre nicht der erste alternde Schlagerstar im Dschungelcamp: Auch Costa Cordalis und Bata Illic nahmen bereits teil.

+++ Ex-"Bachelor"-Kandidatin zieht in den Dschungel +++



Sie wäre nicht die erste Ex-"Bachelor"-Kandidatin, die in den Dschungel zieht: Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Kattia Vides, 29, im Gespräch für die neue Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die gebürtige Kolumbianerin verdrehte in der letzten Ausgabe der Dating-Show dem "Bachelor" Sebastian Pannek den Kopf. Für die anderen Kandidatinnen galt die rassige Latina mit ihren sexy Kurven und ihrem durchtrainierten Körper als harte Konkurrenz, die mit ihrer offensiven Art nur wenig Sympathiepunkte sammeln konnte. In der Dating-Show reichte es nur für den vierten Platz. Mal sehen, wie weit sie es im Dschungel schafft. Mit Melanie Müller war es 2014 schon einmal einer ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin gelungen, sich die Dschungelkrone zu holen. Angelina Heger ("Bachelor"-Finalistin 2014) hatte im Jahr darauf weniger Glück: Sie musste das Camp als Erste verlassen.

+++ DSDS-Zweiter, GNTM-Kandidatin und Erotik-Model als Dschungelcamp-Teilnehmer +++

Langsam füllt sich das Dschungelcamp. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sollen drei weitere Kandidaten für die 12. Staffel feststehen. Mit dabei sind angeblich Sänger Daniele Negroni, der im DSDS-Finale 2012 den zweiten Platz belegte, und Model Giuliana Farfalla. Die 21-Jährige war eine von zwei Transgender-Kandidatinnen in der 12. Staffel "Germany's Next Topmodel".

Als dritter Neuzugang im Dschungel wird Tatjana Gsell gehandelt. Das 46-jährige Erotik-Model ist vor allem durch ihre Ehe mit dem 45 Jahre älteren Schönheitschirurgen Franz Gsell bekannt, der 2003 an den Folgen eines Überfalls verstarb. Gsell und ihr Mann sollen den Überfall gemeinsam mit einer Bande von Autoschiebern inszeniert haben, um die Versicherung zu betrügen. Es kam zum Prozess und Gsell wurde zu einer Freiheitsstrafe von 16 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe von 30.000 Euro verurteilt. 2008 landete die 46-Jährige erneut vor Gericht, weil sie unter Einfluss von Alkohol und Kokain zwei Unfälle verursacht hatte. Klingt ganz danach, als hätte Tatjana Gsell am australischen Lagerfeuer jede Menge zu erzählen.

+++ Bachelorette-Gewinner David Friedrich will in den Dschungel +++

Nach der Bachelorette ist vor dem Dschungel: Schlagzeuger David Friedrich bekundet öffentlich sein Interesse an einer Teilnahme beim Dschungelcamp. "Da hätte ich Mega-Bock drauf, das wäre ziemlich witzig. Ich wäre auf jeden Fall dabei", sagte der 27-Jährige dem Online-Portal "Très Click". Zeit genug hätte der Duisburger. Immerhin ging seine Beziehung mit Bachelorette Jessica Paszka gerade erst in die Brüche.

+++ Erste Kandidatin fürs Dschungelcamp 2018 steht offenbar fest +++

Jenny Frankhauser ist die Halbschwester von Reality-Darstellerin Daniela Katzenberger. Sie soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung eine der zwölf Kandidaten der 12. Staffel des Dschungelcamps sein, die im Januar 2018 startet. Frankhauser wäre die erste Prominente, deren Name bekannt würde. Mit ihrer Teilnahme würde Frankhauser in die Fußstapfen ihrer Mutter, Iris Klein, treten. Die nahm 2013 an der siebten Staffel der TV-Show teil.

Frankhauser versucht seit Jahren aus dem Schatten ihrer Halbschwester zu treten. Sie hatte immer wieder Auftritte in deren TV-Shows und versuchte sich an einer Karriere als Schlagersängerin, bislang aber mit bescheidenem Erfolg.

Streit mit Daniela Katzenberger

Zuletzt produzierte sie Schlagzeilen, weil sie sich angeblich mit ihrer prominenten Halbschwester verkracht haben soll. Grund für den öffentlich ausgetragenen Streit soll sein, dass Katzenberger nicht an der Beerdigung von Frankhausers Vater teilgenommen habe.