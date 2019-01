Am 11. Januar startet die 13. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Zwölf mehr oder weniger bekannte Promis werden dann in den australischen Dschungel ziehen. Der stern stellt sie vor. Heute: Sibylle Rauch

Steckbrief: Sibylle Rauch

Geburtsdatum: 14.6. 1960

Wohnort: Wien

Beruf: Schauspielerin und Pornodarstellerin

Bekannt durch: "Eis am Stil"

Wer ist Sibylle Rauch?

Von ihr träumten in den 80er Jahren Millionen Teenager: Mit ihren Auftritten in mehreren Teilen der Filmreihe "Eis am Stil", einer israelischen Erotik-Komödie, avancierte die blonde Schauspielerin damals zum Postergirl einer ganzen Generation. Ende des Jahrzehnts bekam Rauch ein Angebot von Teresa Orlowski, das sie nicht abschlagen konnte: Für 100.000 Mark wechselte sie in die Erotik-Branche. Statt softer Teenie-Erotik drehte sie fortan Hardcore-Pornos und wirkte in Filmen wie "Dirty Woman" oder "Sisters in Love" mit. Um weiter in diesem Segment gebucht zu werden, half sie ein wenig nach und ließ mehrmals ihre Brüste vergrößern. Das könnte ihr im Dschungelcamp zum Verhängnis werden: "Durch meine vielen Schönheits-OPs und künstliche Zähne sehe ich auch Nachteile. Ich hoffe, dass ich in einer Dschungelprüfung z.B. die Fischaugen beißen kann", sagt sie heute.

Der größte Erfolg

Auch wenn sie finanziell nicht angemessen davon profitiert hat: Die "Eis am Stil"-Filme bleiben Sibylle Rauchs Karriere-Höhepunkt.

Trivia

Nach ihrem Ausstieg aus der Pornobranche hat Sibylle Rauch in Österreich als Prostituierte gearbeitet. 2018 hatte sie dann jedoch mal wieder einen glanzvollen Auftritt: Sie gastierte auf dem Wiener Opernball.

Warum geht Sibylle Rauch ins Dschungelcamp?

Für ihren ersten Einsatz bei "Eis am Stil" soll Sibylle Rauch 1981 lediglich 7000 DM Gage erhalten haben. Auch wenn die weiteren Auftritte sicherlich besser dotiert waren: Für den Altersruhestand reicht das nicht. Insofern dürfte die Schauspielerin vor allem der Gage wegen in den Urwald fahren.

